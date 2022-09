Se sei alla ricerca di un’auto, nuova o usata che sia, ti sarai sicuramente imbattuto in una lunga lista di optional spesso anche sconosciuti senza capirne realmente l’utilità. Molte case produttrici definiscono il medesimo equipaggiamento con nome e sigle spesso contorte non favorendone di certo la comprensione; negli ultimi anni, inoltre, complice una continua e corretta (ci sentiamo di dire) ricerca della massima sicurezza sono apparsi optional ancora più intricati. Come se non bastasse, quando si sceglie un’auto nuova non è raro imbattersi in allestimenti, o accessori, che obbligano ad acquistare più elementi, spesso anche non direttamente collegati, in una sorta di “schema prestabilito” attuato solo per far spendere di più.

Diciamo le cose come stanno: scegliere tra tutte le possibili caratteristiche non è un’azione semplice, i componenti aggiuntivi e gli optional sono davvero tanti, a volte anche troppi. La decisione è difficile, alcuni sono indispensabili mentre altri potrebbero essere piacevoli da avere o addirittura non acquistare.

Nel corso delle nostre prove auto ci siamo imbattuti in una serie di optional interminabili, spesso anche di controversia utilità come, ad esempio, gli specchietti digitali di casa Audi. Riconosciamo che sia probabilmente solo una questione di abitudine, tuttavia crediamo che spendere oltre 2.000 euro per una coppia di specchietti sia una scelta da pesare attentamente. Credeteci se vi diciamo che abbiamo avuto la possibilità di provare numerosi optional delle case più disparate, solo lo scorso anno abbiamo avuto “sotto mano” oltre 70 vetture e al momento, nel 2022, siamo già a quota 58. Dalle economiche di casa Dacia, fino alla super lussuosa Classe S di Mercedes, le abbiamo provate praticamente tutte; ma quali optional possiamo ritenere come un must-have nelle auto?

Cosa è obbligatorio di serie

Facciamo una piccola premessa: a partire da qualche anno ci sono alcune tecnologie di sicurezza che sono obbligatorie nelle nuove auto. La lunga lista è stata aggiornata di recente, lo scorso luglio, e ogni modello di nuova omologazione deve essere quindi equipaggiato con una lunga serie di sistemi di sicurezza attiva e passiva. Tecnologie che, dal 2024, diventeranno obbligatorie per ogni auto in vendita, sia che si tratti di un modello sia di uno più datato ma ancora in commercio.

Le nuove tecnologie obbligatorie sono numerose:

Limitatore di velocità intelligente : conosciuto anche con il nome di ISA, qui l’approfondimento dedicato, è un sistema che adatta automaticamente la velocità di percorrenza in base ai limiti (segnaletica) presenti sulla strada;

: conosciuto anche con il nome di ISA, qui l’approfondimento dedicato, è un sistema che adatta automaticamente la velocità di percorrenza in base ai limiti (segnaletica) presenti sulla strada; Assistente al mantenimento corsia (LKA) : il nome lascia poche perplessità, si tratta di un sistema che controlla e corregge la traiettoria del veicolo in relazione alla corsia di percorrenza;

: il nome lascia poche perplessità, si tratta di un sistema che controlla e corregge la traiettoria del veicolo in relazione alla corsia di percorrenza; Frenata autonoma d’emergenza (AEB) : è un sistema di frenata automatica che serve ad evitare l’investimento di pedoni e ciclisti;

: è un sistema di frenata automatica che serve ad evitare l’investimento di pedoni e ciclisti; Rilevamento perdita di attenzione e sonnolenza del guidatore : rileva la perdita di attenzione di chi guida e la possibilità del colpo di sonno al volante;

: rileva la perdita di attenzione di chi guida e la possibilità del colpo di sonno al volante; Rilevamento distrazione del guidatore : molto simile al precedente, verifica che il guidatore non stia utilizzando uno smartphone;

: molto simile al precedente, verifica che il guidatore non stia utilizzando uno smartphone; Blocco avviamento con etilometro : una sorta di verifica sullo stato del guidatore onde evitare spiacevoli inconvenienti. Volvo lo propone già su alcuni modelli;

: una sorta di verifica sullo stato del guidatore onde evitare spiacevoli inconvenienti. Volvo lo propone già su alcuni modelli; Sistema di registrazione incidenti (scatola nera) : come per gli aerei, si tratta di un sistema in grado di registrare tutti i dati della vettura coinvolta in un sinistro;

: come per gli aerei, si tratta di un sistema in grado di registrare tutti i dati della vettura coinvolta in un sinistro; Luci di stop d’emergenza lampeggianti : luci d’emergenza ad alta velocità, 4 Hz, in grado di attivarsi in caso di pericolo;

: luci d’emergenza ad alta velocità, 4 Hz, in grado di attivarsi in caso di pericolo; Telecamera di retromarcia o sistemi d’allerta : al fine di migliorare la sicurezza degli utenti deboli della strada, la telecamera diventerà obbligatoria;

: al fine di migliorare la sicurezza degli utenti deboli della strada, la telecamera diventerà obbligatoria; Miglioramento delle cinture di sicurezza: l’utilizzo non è ancora massimo come ci si aspetterebbe, si punta quindi ad inserire nuovi controlli da attivare prima dell’avviamento del motore.

Cosa dicono le indagini di mercato

Lo scorso anno, uno studio condotto da Future Attribute Demand Study (FADS) e AutoPacific, sulla base delle opinioni di quasi 90.000 acquirenti, ha evidenziato le preferenze da tenere in considerazione durante l’acquisto di una nuova auto. Tra i principali requisiti, sono stati indicati:

Sedili riscaldati: 66%

Monitoraggio dei punti ciechi: 60%

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori: 55%

Trazione integrale o integrale: 54%

Avviso di deviazione dalla corsia: 54%

Apple CarPlay e/o Android Auto: 53%

Sedile passeggero anteriore elettrico: 52%

Luci d’accento a LED: 52%

Sedili ventilati o refrigerati: 50%

Sedile di guida in memoria: 49%

I nostri must-have

Escludendo quindi dalla lista le numerose tecnologie che sono e diventeranno obbligatorie a breve, quali sono gli optional che davvero possono fare la differenza? Ecco la nostra lista di 10 optional da avere:

Regolatore di velocità adattivo : sappiamo tutti cos’è il cruise control, bene la versione adattiva è una variante migliorata e impreziosita che consente di seguire, più attivamente, il comportamento dell’auto che ci precede. La comodità è indiscutibile soprattutto se percorrete strade ad alta velocità;

: sappiamo tutti cos’è il cruise control, bene la versione adattiva è una variante migliorata e impreziosita che consente di seguire, più attivamente, il comportamento dell’auto che ci precede. La comodità è indiscutibile soprattutto se percorrete strade ad alta velocità; Assistenza abbaglianti : la sicurezza non è mai abbastanza e utilizzare un sistema di illuminazione adeguato può essere una scelta saggia. I fari “adattivi” possono fare la differenza, offrendo un campo di visione davvero differente. Ogni costruttore ha la propria tecnologia ma, in linea di massima, offrono tutti soluzioni quasi sovrapponibili;

: la sicurezza non è mai abbastanza e utilizzare un sistema di illuminazione adeguato può essere una scelta saggia. I fari “adattivi” possono fare la differenza, offrendo un campo di visione davvero differente. Ogni costruttore ha la propria tecnologia ma, in linea di massima, offrono tutti soluzioni quasi sovrapponibili; Avviso pressione pneumatici : non è raro trovare automobilisti in panne a bordo strada intenti a cambiare una gomma forata. Sapere prima di aver una perdita potrebbe salvarvi da situazioni spiacevoli;

: non è raro trovare automobilisti in panne a bordo strada intenti a cambiare una gomma forata. Sapere prima di aver una perdita potrebbe salvarvi da situazioni spiacevoli; Avviso angolo cieco : un vero e valido aiuto da usare in autostrada ma anche in città. Una volta provato non ne farete più a meno;

: un vero e valido aiuto da usare in autostrada ma anche in città. Una volta provato non ne farete più a meno; Smart key o accesso senza chiave : può sembrare una banalità, ma accendere la propria vettura senza estrarre la chiave è decisamente comodo. La funzione è quasi sempre di serie e non ha un costo esorbitante;

: può sembrare una banalità, ma accendere la propria vettura senza estrarre la chiave è decisamente comodo. La funzione è quasi sempre di serie e non ha un costo esorbitante; Integrazione con lo smartphone (Apple Car Play/Android Auto) : lo smartphone ci accompagna in ogni luogo e poterlo usare, o integrare, nella propria vettura è un aspetto importante. Assicuratevi che ci sia il sistema compatibile e verificate, eventualmente, che sia Wireless;

: lo smartphone ci accompagna in ogni luogo e poterlo usare, o integrare, nella propria vettura è un aspetto importante. Assicuratevi che ci sia il sistema compatibile e verificate, eventualmente, che sia Wireless; Ricarica wireless : spesso venduta in abbinamento a Apple Car Play e Android Auto, consente di ricaricare lo smartphone senza dover necessariamente utilizzare il cavo. Qui la compatibilità è legata esclusivamente al modello di smartphone;

: spesso venduta in abbinamento a Apple Car Play e Android Auto, consente di ricaricare lo smartphone senza dover necessariamente utilizzare il cavo. Qui la compatibilità è legata esclusivamente al modello di smartphone; Guida assistita : sebbene esistano in commercio diversi livelli di sistemi di guida assistita e autonoma, qui il nostro approfondimento, è consigliabile avere un’auto che sia in grado di eseguire almeno le operazioni basilari così da evitare spiacevoli inconvenienti;

: sebbene esistano in commercio diversi livelli di sistemi di guida assistita e autonoma, qui il nostro approfondimento, è consigliabile avere un’auto che sia in grado di eseguire almeno le operazioni basilari così da evitare spiacevoli inconvenienti; Sensori di parcheggio : le auto sono sempre più grandi, ogni anno crescono di qualche centimetro che sia in lunghezza o in larghezza. Avere dei sensori di parcheggio anteriori e posteriori può decisamente cambiarvi la vita.

: le auto sono sempre più grandi, ogni anno crescono di qualche centimetro che sia in lunghezza o in larghezza. Avere dei sensori di parcheggio anteriori e posteriori può decisamente cambiarvi la vita. Cambio automatico : i costruttori, complice l’introduzione di soluzioni più o meno elettrificate, hanno ormai virato drasticamente sui cambi automatici di qualsiasi natura. Anche se a volte può richiedere un esborso non indifferente, il cambio automatico vi modificherà le abitudini alla guida rendendo la vita decisamente più semplice;

: i costruttori, complice l’introduzione di soluzioni più o meno elettrificate, hanno ormai virato drasticamente sui cambi automatici di qualsiasi natura. Anche se a volte può richiedere un esborso non indifferente, il cambio automatico vi modificherà le abitudini alla guida rendendo la vita decisamente più semplice; Bonus, fuori lista. Tergicristalli automatici: anche se ormai si tratta di una funzione “quasi di serie”, è un’aggiunta pratica, comoda e spesso poco costosa. Con un gesto vi dimenticherete di regolare la velocità dei tergicristalli.

Gli optional esclusi

A nostro parere ci sono elementi che potrebbero essere evitati, sebbene riconosciamo che, nella maggior parte dei casi, si tratta di una preferenza soggettiva:

Head-up display : disponibile ormai da diversi anni, crediamo che si tratti di una tecnologia che non ha mai preso piede. È comodo? Sì, ma non fondamentale;

: disponibile ormai da diversi anni, crediamo che si tratti di una tecnologia che non ha mai preso piede. È comodo? Sì, ma non fondamentale; Sedili raffrescati e riscaldati : questa opzione è legata per lo più alla tipologia di vettura e a quale altitudine vivete. Su una macchina cabrio, o di lusso, è sensato che siano presenti. Su tutte le altre nutriamo qualche perplessità;

: questa opzione è legata per lo più alla tipologia di vettura e a quale altitudine vivete. Su una macchina cabrio, o di lusso, è sensato che siano presenti. Su tutte le altre nutriamo qualche perplessità; Sedili a controllo elettronico : qui potremmo aprire un grosso dibattito ma ci limiteremo a dire che il sedile raramente vi troverete a riconfigurarlo con frequenza. Complice la crisi dei semiconduttori, trovare un’auto con i sedili elettrici è diventato davvero complicato. Anche la Cooper S recentemente provata ne era sprovvista, e stiam parlando di un’auto da 40mila euro;

: qui potremmo aprire un grosso dibattito ma ci limiteremo a dire che il sedile raramente vi troverete a riconfigurarlo con frequenza. Complice la crisi dei semiconduttori, trovare un’auto con i sedili elettrici è diventato davvero complicato. Anche la Cooper S recentemente provata ne era sprovvista, e stiam parlando di un’auto da 40mila euro; Controlli gestuali : una tecnologia che non ha mai ingranato complice la difficoltà di apprendimento e la lentezza nell’eseguire le operazioni;

: una tecnologia che non ha mai ingranato complice la difficoltà di apprendimento e la lentezza nell’eseguire le operazioni; Bagagliaio elettro attuato : è una comodità ma non un aspetto fondamentale;

: è una comodità ma non un aspetto fondamentale; Palette al volante : da considerare in abbinamento al cambio automatico, le palette al volante possono tornare utili se avete una guida briosa e un’auto sportiveggiante;

: da considerare in abbinamento al cambio automatico, le palette al volante possono tornare utili se avete una guida briosa e un’auto sportiveggiante; Guida completamente autonoma: se da un lato crediamo che sia un elemento incredibilmente fantascientifico, al momento non è facile capire quando sarà possibile usarla sulle nostre strade complice una burocrazia difficile.

Semiconduttori e ritardi negli ordini

Come anticipato in un precedente articolo, la crisi dei semiconduttori ha portato alcuni costruttori a rimuovere determinati optional dai propri allestimenti; un esempio tra tutti è dato dal cruscotto digitale che, su alcuni modelli, sembra essere completamente scomparso. Fate attenzione quando ordinate, anche un solo optional “di troppo” potrebbe tardare, di diverse settimane, l’arrivo della vostra vettura.

Sondaggio

Il nostro pensiero lo abbiamo condiviso ma restiamo ugualmente curiosi di conoscere le preferenze del nostro ampio pubblico; se siete interessati a spiegare in modo più dettagliato la vostra opinione, vi invitiamo a lasciarci un commento qui sotto l’articolo o votare nel sondaggio che potete trovare di seguito, terremo tutti gli spunti in considerazione!