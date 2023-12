Grande quanto 5 Titanic, questa nave va anche a gas naturale

La Icon of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo, cinque volte più grande del Titanic, sta completando gli ultimi ritocchi presso il cantiere navale Meyer Turku in Finlandia.

La nave, commissionata dalla Royal Caribbean International e battezzata Icon of the Seas, è stata ufficialmente trasferita alla compagnia durante un evento il 28 novembre, solo due mesi prima del suo varo ufficiale a Miami nel gennaio 2024.

Questa nave segna il culmine di oltre sette anni di sogni e 900 giorni di progettazione e costruzione, che hanno coinvolto migliaia di esperti. La Icon of the Seas è progettata per essere la più grande nave da crociera mai realizzata, con 18 ponti passeggeri, sette piscine e una vasta selezione di oltre 40 ristoranti e bar. La nave può ospitare 5.610 ospiti per una lunghezza totale di 365 metri.

La nave vanta otto "quartieri" unici, ognuno con esperienze, intrattenimento e opzioni per la ristorazione distintive. Tra i quartieri che battono i record ci sono Thrill Island con il più grande parco acquatico su una nave da crociera, Chill Island con piscine con vista sull'oceano e un cocktail bar ghiacciato, e The Hideaway con la prima piscina a sfioro sospesa sul mare.

L'Icon è la prima nave ad essere alimentata a gas naturale liquefatto (GNL), come combustibile transitorio. Dotata di motori a doppia alimentazione, la nave incorpora diverse misure di efficienza energetica e programmi ambientali all'avanguardia, inclusa l'implementazione pionieristica di un impianto di termovalorizzazione in mare.

I costi per gli itinerari del 2024 della Icon variano, partendo da circa 1.800 dollari a persona fino a quasi 2.200 dollari. La nave salperà il 27 gennaio da Cadice, in Spagna, dopo gli ultimi miglioramenti, offrendo crociere nei Caraibi orientali e occidentali con visite a destinazioni pittoresche e una giornata sull'isola privata di Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay alle Bahamas.