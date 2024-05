Guidare con l'autopilot di Tesla è "otto volte più sicuro", lo dice un report

Dopo più di un anno senza aggiornamenti, l'ultimo dei quali risale al quarto trimestre del 2022, Tesla ha reso pubblici i più recenti dati sulla sicurezza, che includono statistiche riguardanti gli utenti che hanno attivato l'Autopilot.

Prima di tutto, è importante sottolineare che l'Autopilot di Tesla comprende il controllo della velocità di crociera e software progettati per assistere i conducenti nel mantenere il veicolo all'interno della corsia.

Secondo i dati della documentazione interna di Tesla, i conducenti e i passeggeri di Tesla sono più sicuri rispetto alla media dei veicoli. Questo basandosi sui chilometri percorsi per incidente.

Per il primo trimestre del 2024, Tesla ha registrato un incidente ogni 7,63 milioni di miglia (12,28 milioni di km) percorse con la tecnologia Autopilot attiva. Per i conducenti che non utilizzavano la tecnologia Autopilot, è stato registrato un incidente ogni 955.000 miglia percorse (1,54 milioni di km). A confronto, i dati più recenti disponibili da parte della NHTSA e della FHWA (del 2022) indicano che negli Stati Uniti si verifica un incidente automobilistico circa ogni 670.000 miglia (1,01 milioni di km).

Guardando all'intero 2023, il numero più basso di miglia percorse tra gli incidenti su Autopilot è stato di 5,18 milioni. Per i conducenti Tesla non in Autopilot, la cifra più bassa è stata di 1 milione. Queste statistiche indicano un notevole miglioramento della sicurezza, se confrontate direttamente tra loro.

È importante osservare che il numero di miglia percorse tra gli incidenti non è una metrica perfetta di sicurezza di per sé. Ad esempio, i dati nazionali che includono i veicoli non Tesla coprono miglia su ogni tipo di strada, mentre i conducenti Tesla generalmente attivano l'Autopilot prevalentemente in autostrada, dove le condizioni stradali e il traffico sono tipicamente più prevedibili.

Nonostante ciò, queste sono cifre positive che possono indicare un significativo vantaggio in termini di sicurezza per i proprietari e i passeggeri di Tesla. Tuttavia, per una vera percezione della sicurezza dei veicoli appartenenti a diversi marchi, sarebbero necessari più dati, specialmente se indipendenti e provenienti da terze parti.