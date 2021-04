Harley Davidson in crescita, anche grazie all’elettrico

Dopo diversi anni in cui l’azienda comunicava risultati finanziari negativi, finalmente Harley Davidson ha avuto un trimestre positivo, pubblicando risultati sorprendentemente migliori rispetto a quelli previsti dagli analisti.

Secondo quanto riporta il comunicato ufficiale di Harley Davidson diffuso nella giornata di ieri, la compagnia avrebbe generato un valore EPS di 1.68 $ ad azione durante il Q1 2021, un dato che è circa il doppio rispetto a quanto previsto dagli analisti.

Inizialmente la crescita per il 2021 era stata stimata tra il 20 e il 25% ma in seguito a questo primo trimestre particolarmente positivo, le previsioni sono state riviste al rialzo, e ora parlano di un aumento di fatturato del 30/35%. In seguito a questa notizia, il valore delle azioni di Harley Davidson è salito del 9.85% nella giornata di ieri.

Tutto questo potrebbe avere risvolti molto positivi anche su quello che è l’impegno di Harley Davidson nel campo delle moto elettriche; il piano in 5 anni pensato da HD prevede un forte impegno sul mercato delle moto di grossa cilindrata e sulle moto elettriche, al fine di migliorare i conti della compagnia dopo anni di difficoltà economica.

Il piano è stato annunciato dal nuovo CEO della compagnia, Jochen Zeitz, e nella stessa occasione si è parlato anche dell’intenzione della compagnia di creare una vera e propria divisione interna completamente dedicata alla progettazione, allo sviluppo e alla realizzazione di moto elettriche. In questo modo ci sarà una maggiore agilità da parte di HD nella fase di sviluppo. Contestualmente a questa decisione, nel mese di marzo è stata assunta una nuova figura chiamata Chief Electric Vehicle Office, a ulteriore riprova dell’impegno di HD in questo ambito.

Dopo anni di sviluppo – iniziato nel 2014 – Harley-Davidson è probabilmente la prima grande azienda motociclistica ad aver portato sul mercato una moto elettrica, la Harley-Davidson LiveWire, diventata in poco tempo la moto elettrica più venduta in Nord America, secondo quanto dichiarato dalla stessa compagnia.