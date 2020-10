Hennessey svela la sua Bronco V8 VelociRaptor

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della nuova Ford Bronco, di cui è stato attivato il configuratore sul sito americano che ci ha permesso di scoprire nel dettaglio tutte le versioni e gli allestimenti previsti.

Nonostante le varie opzioni previste, pensate per ogni tipo di utilizzo e per tutte le esigenze, si parla già di versioni custom, come quella proposta da Hennessey Performance Engineering: la Bronco V8 VelociRaptor.

Si tratta di un’auto prodotta in tiratura limitata, in soli 24 esemplari, e proposta al prezzo di 190 mila euro.

Proposta in versioni a due o quattro porte, la Bronco V8 VelociRaptor di Hennessey nasconde sotto al cofano un V8 da 5.0 litri abbinato a un compressore volumetrico che permette di sprigionare fino a 750 cavalli a 7000 giri al minuto. Il tutto è coadiuvato da uno scarico in acciaio inox molto più aperto dell’originale, oltre a un sistema di aspirazione maggiorato per fornire al motore tutta l’aria di cui ha bisogno, e a un intercooler. Il cambio automatico a 10 rapporti, presumiamo quello originale installato da Ford sui modelli più costosi della Bronco, completa il pacchetto.

Secondo quanto afferma Hennessey, questa elaborazione dovrebbe permettere alla Bronco VelociRaptor di fare da 0 a 100 km/h in poco più di 4.5 secondi.

Ma le modifiche non si fermano certo al motore, si estendono a tutta la macchina: a partire dalla colorazione, con grafiche dedicate, passando per il cofano impreziosito da una presa d’aria, per finire con i nuovi cerchi in alluminio. Queste modifiche sono pensate per migliorare la resa dell’auto in fuoristrada, dato che i cerchi installati da Hennessey permettono di montare gomme più grandi. Anche il comparto delle sospensioni è stato aggiornato, ma non ci sono dettagli in merito.

Per finire arriviamo all’abitacolo, sul quale è previsto un leggero restyling anche se al momento non abbiamo informazioni su quali modifiche saranno apportate, ne abbiamo a disposizione foto dell’abitacolo.