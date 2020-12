HOFELE-Design presenta un nuovo Mercedes Classe G modificato

HOFELE-Design è una compagnia tedesca che da tempo collabora con Mercedes-Benz; l’ultima fatica di HOFELE è realizzata sulla base del Mercedes Classe G, ed è caratterizzata da un design delle portiere posteriori molto particolare, le cosiddette “Coach Doors”, realizzate con apertura controvento.

Le portiere sono state fissate al montante posteriore della carrozzeria, e sono progettate per potersi aprire a 90° di modo da facilitare la salita a bordo, ulteriormente agevolata da un predellino che si ritrae automaticamente alla chiusura delle porte; questa modifica risulta particolarmente interessante e soprattutto utile, dato che le porte della Classe G non sono molto larghe e comode da utilizzare.

La personalizzazione di HOFELE-Design però non si ferma qui, e comprende anche dei giganteschi cerchi in lega da 23 pollici di diametro, una griglia frontale modificata per riportare il logo della compagnia, e varie cromature sul paraurti anteriore, sulle fiancate e sulla ruota di scorta fissata al portellone posteriore.

La Classe G modificata da HOFELE fa degli interni il suo punto forte: ovviamente tutti i materiali sono di altissima qualità, come la pelle Nappa e l’alcantara, tessuti utilizzati per la tappezzeria. I sedili posteriori sono trasformati in un vero e proprio salotto, con morbide imbottiture, cuscini di supporto, e una ricca console centrale che divide i due posti e rende il viaggio molto confortevole. Integrati nei sedili troviamo un sistema di riscaldamento e raffrescamento, oltre a varie funzioni di massaggio e di regolazione della posizione. Persino il bagagliaio ha ricevuto delle migliorie, con un nuovo pianale di carico nero lucido e alluminio.

Come potete immaginare, HOFELE-Design non ha svelato il prezzo di queste personalizzazioni, ma a giudicare dalla gran quantità di modifiche di alta qualità che sono state progettate, è facile immaginarsi un prezzo adeguato al lusso proposto.