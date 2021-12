Honda Civic Type R: la nuova generazione si mostra in alcuni teaser ufficiali

Honda ha rilasciato i primi teaser della nuova Honda Civic Type R. La hatchback sportiva della casa nipponica è ancora nel pieno del suo sviluppo ed il debutto ufficiale è ancora lontano. L’azienda ha però deciso di anticipare il debutto del suo nuovo modello mostrando le immagini di un prototipo, opportunamente protetto dalla livrea mimetica, che, almeno per quanto riguarda la carrozzeria esterna, sembra essere oramai definito.

Per il momento, però, Honda ha scelto di non divulgare ulteriori dettagli della nuova Honda Civic Type R. La nuova sportiva nipponica tornerà, di certo, a mostrarsi in futuro una volta che lo sviluppo avrà raggiunto una fase avanzata. Le immagini della nuova Civic in versione Type R mostrano i fari a LED, un’ampia mascherina anteriore e alettone posteriore. Da notare, inoltre, che al posteriore c’è spazio anche per un sistema di tre terminali di scarico.

Honda non ha ancora diffuso dettagli tecnici sulla nuova Honda Civic Type R. I rumors sul powertrain sono diversi e, in molti casi, discordanti. Maggiori dettagli arriveranno probabilmente nei prossimi mesi. Possibile la presenza di un quattro cilindri 2.0 turbo come base di partenza del modello che potrebbe spingersi fino a oltre 400 CV. Il punto fermo del progetto è, invece, la presenza del cambio manuale a 6 rapporti, un elemento sempre più unico nel mondo delle sportive.

Il debutto della nuova Civic Type R è atteso per il 2023. Nel corso del 2022 ci sarà la presentazione ufficiale della nuova generazione della Civic, di cui Honda ha già svelato un prototipo con un evento in streaming. Il nuovo modello farà da apripista al debutto della sportiva della casa nipponica. Maggiori dettagli, quindi, emergeranno a breve.