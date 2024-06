Honda svela il nuovo N-VANe elettrico con un prezzo decisamente interessante

Honda ha scelto di accelerare nella corsa verso l'elettrico annunciando il lancio sul mercato del suo nuovo veicolo elettrico, l'Honda N-VANe. Questo modello, basato sulla versione a benzina del N-VAN, sarà disponibile a partire dal 10 ottobre 2024 in Giappone, con un prezzo di partenza di 15.500 dollari (2.439.800 yen).

Il nuovo N-VANe offre una serie di caratteristiche innovative, tra cui una batteria montata sotto il pavimento la quale permette di avere una cabina spaziosa e senza pilastri centrali, rendendo più ampia l'apertura sul lato passeggero. Con una portata massima di 245 km e la capacità di ricarica rapida in soli 30 minuti, questa vettura si rivolge in particolare al settore delle consegne e di chi ama le gite fuori porta.

Il modello sarà disponibile in quattro varianti per soddisfare diverse esigenze sia commerciali che personali. Il modello e: L4 è il modello standard e offre quattro posti e un display LCD da 7 pollici. L'e: FUN, pensato per gli amanti del tempo libero e delle attività all'aria aperta, include la ricarica rapida e fari LED di serie. L'e: G è progettato per l'uso commerciale, con un solo posto e maggiori dimensioni interne, mentre l'e: L2 offre svariate configurazioni d'utilizzo, garantendo un accesso facilitato grazie alla rimozione dei sedili e del pilastro centrale.

I prezzi degli altri modelli sono i seguenti: l'e: L4 parte da 17.200 dollari (2.699.400 yen), l'e: FUN da 18.600 dollari (2.919.400 yen), e l'e: L2 da 16.200 dollari (2.549.800 yen). Gli ultimi due modelli, e: G ed e: L2, saranno inizialmente disponibili solo tramite leasing attraverso la divisione Honda Fleet Sales e Honda ON.

Nonostante alcuni concorrenti stiano rallentando i loro piani nella corsa ll'elettrico, Honda sta raddoppiando i suoi investimenti, annunciando un piano da 65 miliardi di dollari (circa 10 trilioni di yen) da qui al 2030, per rafforzare la sua presenza nel settore dei veicoli elettrici.

Includendo il lancio del nuovo N-VANe, Honda prevede di introdurre sette nuovi modelli della serie "0" entro il 2030, il primo dei quali sarà basato sul concetto Honda Saloon e verrà lanciato inizialmente in Nord America.

Il Prologue, il primo SUV elettrico di Honda, è già in vendita negli Stati Uniti e, grazie a nuovi incentivi, propone un'offerta di leasing concorrenziale rispetto ai modelli di Tesla. Questo dimostra l'impegno di Honda nel posizionarsi come leader nell'innovazione elettrica nel settore automobilistico.

Con il lancio dell'N-VANe, e di altri veicoli elettrici di piccole dimensioni, Honda si appresta a soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici in Giappone, consolidando la sua posizione di leader nell'era dell'automobile elettrica.