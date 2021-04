Husqvarna e-Pilen, svelato il concept della nuova moto elettrica

Dopo averla avvistata su alcuni documenti circolati in rete nel mese di settembre scorso, ieri Husqvarna ha presentato ufficialmente il concept della sua prima moto elettrica, chiamata e-Pilen.

Qualche settimana fa vi avevamo parlato di uno scooter elettrico che Husqvarna starebbe sviluppando in collaborazione con il produttore indiano Bajaj, ma in quel frangente avevamo anche scoperto che in sviluppo c’erano due motori differenti, uno da 4 kW, che oggi sappiamo sarà il cuore dello scooter, e un altro da 8/10 kW, che invece spingerà la nuova Husqvarna e-Pilen.

Al momento non abbiamo molte specifiche tecniche, anche perché il progetto è ancora in fase di concept; ciò nonostante, lo stato dei lavori sembra già abbastanza avanzato e la moto mostrata potrebbe tranquillamente essere una moto che andrà in produzione. Un virgolettato in particolare rende questa nuova proposta di Husqvarna molto interessante:

“Il concept della e-Pilen è dotato di un sistema di batterie modulari e facilmente removibili, e ciò permette di sostituire il pacco batterie con uno carico in pochi istanti, aumentando l’appeal e la funzionalità di un veicolo elettrico agli occhi di chi sta valutando un acquisto.”

Già nel mese di dicembre si era ipotizzato che la moto elettrica di Husqvarna sarebbe stata dotata di un sistema di questo tipo, seguendo quanto già visto sulla KTM Freeride E-XC, che dispone proprio di una batteria removibile chiamata Power Pack. Tutto ciò è stato progettato prima che KTM, Honda, Piaggio e Yamaha formassero un consorzio per la produzione di batterie intercambiabili, ma è comunque l’approccio giusto per quanto riguarda il mercato delle moto elettriche.

Ad oggi non abbiamo certezza del fatto che la nuova Husqvarna e-Pilen sarà dotata di un sistema di batterie intercambiabili, ma i presupposti ci sono tutti: qualcuno dovrà pur iniziare a creare moto con batterie intercambiabili e facilmente sostituibili, e Husqvarna potrebbe essere il primo grande marchio ad aprire questa strada.