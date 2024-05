Hyundai i10 GPL in offerta a 89 euro al mese fino a fine maggio, con rottamazione

Hyundai i10 GPL rappresenta una delle opzioni più interessanti nel segmento delle city car, con un'offerta che punta a combinare efficienza economica e rispetto per l'ambiente. Prodotta con l'obiettivo di fornire un'alternativa economica e sostenibile per la mobilità urbana, la i10 GPL si distingue per la sua capacità di operare sia a benzina sia a GPL, offrendo così un'ulteriore opportunità di risparmio per i consumatori attenti al budget e alle emissioni.

Sul fronte del posizionamento di mercato, Hyundai i10 GPL si rivolge principalmente ai giovani, alle famiglie e a coloro che necessitano di una prima o seconda auto per gli spostamenti quotidiani in città. La combinazione di un prezzo accessibile, costi di gestione contenuti e la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali e incentivi legati all’uso del GPL, rende questa vettura particolarmente appetibile.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, la Hyundai i10 GPL monta un motore a tre cilindri da 1,0 litri, capace di erogare una potenza di 67 CV. Questo motore è accoppiato a un cambio manuale a cinque marce, che garantisce una guida fluida e reattiva, ideale per il traffico cittadino. La capacità del serbatoio del GPL è di circa 27 litri, che si affianca a quello della benzina, offrendo un'autonomia complessiva elevata e la flessibilità di rifornirsi con il carburante più conveniente disponibile.

Il prezzo della Hyundai i10 GPL Connectline si colloca in una fascia competitiva, con un costo di partenza (in promo) che si aggira intorno ai 16.000 euro con rottamazione. Questo la rende una delle opzioni più accessibili nel suo segmento, pur offrendo una buona dotazione di serie, inclusi sistemi di assistenza alla guida e connettività avanzata (la prova della i10N Line può dare un assaggio di quello che potreste trovare).

Chi necessita di una formula di finanziamento Hyundai, con il programma Plus, revede una rata mensile di soli 89 euro per 35 mesi, con un anticipo di 4.860 euro e una maxi-rata finale da 10.260 euro, dando la libertà di restituire il veicolo al termine del finanziamento.

Dettagli finanziamento: