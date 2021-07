Hyundai, in pista con i20 N e i30 N grazie al concorso N-Driving Experience

La casa automobilistica Hyundai ha lanciato un entusiasmante concorso che mette in palio dieci esperienze in pista all’Autodromo di Monza: parliamo del cosiddetto “N-Driving Experience” in cui le protagoniste saranno la i20 N e la i30 N restyling, prime vetture della gamma di nuovi modelli N in arrivo nei prossimi mesi.

Richiedi un Test Drive e vinci un’esperienza in pista all’autodromo di Monza: non a caso, chiunque voglia partecipare al concorso può prenotare un test drive di un qualsiasi modello Hyundai, dalle citycar ai Suv, fino alle auto 100% elettriche.

Per vincere vi basterà effettuare l’iscrizione tramite sito ed effettuare il test drive di uno dei modelli della gamma Hyundai entro l’8 luglio 2021 o, in alternativa, richiedere un preventivo attraverso la piattaforma Hyundai Click To Buy.

Secondo quanto diffuso dalla Casa sudcoreana, l’esperienza in pista si terrà 21 e 22 luglio. In quell’occasione tutti i vincitori potranno inoltre accedere ad alcune lezioni di teoria di guida e ad una cena che si svolgerà nei paddock dello stesso autodromo. In programmazione per il giorno successivo invece i test-drive dell’i20 N e i30 N. Nel dettaglio, la Hyundai i20 N è spinta da un motore turbo GDI di 1.6 litri, in grado di raggiungere i 230 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, grazie ai 204 CV e 275 Nm di coppia, mentre la Hyundai i30 N con 280 CV e 392 Nm di coppia è in grado di effettuare uno scatto 0-100 km/h in 5,9 secondi.

L’obiettivo della casa automobilistica è inevitabilmente quello di regalare a ipotetici futuri acquirenti esperienze di guida uniche a bordo delle nuove vetture. Non dimentichiamo che ogni modello N ad alte prestazioni è disegnato da esperti appassionati e progettato presso il Centro di Ricerca e Sviluppo di Namyang, per poi essere testato sui circuiti del Nürburgring.

La società sudcoreana ha come obiettivo l’ampliamento della gamma N ed N Line fino a 18 modelli entro il 2022; non si esclude che i piani del marchio possano portare atri nuovi modelli N ad alte prestazioni.