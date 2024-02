Vinci una PS5 a Pasqua grazie a Kit Kat! Ecco cosa fare

La Pasqua si sta avvicinando, e quest'anno PlayStation ha deciso di collaborare con Kit Kat per creare il primo uovo di Pasqua brandizzato PlayStation. Ovviamente, per l'occasione non poteva mancare un bel concorso a tema: fino al 31 maggio potrete vincere una delle 10 PS5 Slim in palio! La bella notizia? Le uova sono disponibili anche su Amazon al prezzo competitivo di 11,49€, per cui non dovrete nemmeno cercarle tra gli scaffali del supermercato.

Concorso PlayStation Kit Kat, come partecipare?

Partecipare al concorso di PlayStation e Kit Kat è davvero semplicissimo: i 10 fortunati che all'interno dell'uovo troveranno l'esclusivo Golden Ticket si aggiudicheranno la console in palio. Un po' come ne La Fabbrica di Cioccolato, dunque, solo che anziché incontrare Willy Wonka vi sarà spedita a casa una nuovissima PS5 Slim.

Se non vincerete, però, avrete comunque una dolce ricompensa: le uova sono disponibili in due varianti, una al cioccolato al latte con inclusioni di wafer croccante, mentre l'altra al caramello. A prescindere dalla versione, dentro ogni uovo saranno presenti un Kitkat Bunny, il classico coniglietto di cioccolato e wafer, e un voucher per una sottoscrizione di una settimana a PlayStation Plus Premium, il servizio in abbonamento di PlayStation che, come probabilmente saprete, consente l’accesso a una vastissima libreria di giochi fruibili sia su PS4 e PS5 che su PC in streaming.

Insomma, quest'anno a Pasqua la protagonista è PlayStation, per cui se siete dei videogiocatori non potete assolutamente perdervi l'uovo frutto di questa collaborazione. E, chissà, magari potreste essere uno dei 10 fortunati a vincere la PS5 Slim, oltre che godervi dell'ottimo cioccolato!