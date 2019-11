Hyundai, MoceanLab per la sostenibilità di Los Angeles

Hyundai Motor Group ha lanciato una nuova iniziativa dedicata ai servizi di mobilità per la città di Los Angeles. Una particolare attenzione verrà posta sui servizi di ride sharing, navette ma anche al trasporto multimodale grazie ad un servizio di Car sharing.

MoceanLab, cosi è stato denominato il nuovo piano sviluppato da Hyundai con l’obiettivo di creare un futuro “smart” ma sopratutto sostenibile. Los Angeles è stata eletta come una delle città perfette per “sperimentare” il nuovo servizio, che inevitabilmente offrirà alla metropoli un’ottimizzazione per i trasporti riducendo la congestione del traffico. É evidente dunque che la progettazione di MoceanLab mirerà allo sviluppo tecnologico della città tenendo la mobilità sostenibile come elemento imprescindibile.

Kyounglim Yun, Vicepresidente esecutivo di Hyundai Motor Group ha infatti dichiarato:

“Hyundai Motor Group introdurrà piattaforme di mobilità innovative e dimostrerà diversi servizi di mobilità a Los Angeles. Sempre più clienti, tra cui cittadini di Los Angeles e turisti, trarranno enormi benefici da MoceanLab poiché il suo servizio copre gradualmente un’area più ampia di Los Angeles e diversifica i suoi servizi di mobilità. Con tali sforzi, Hyundai Motor Group mira a guidare lo sviluppo tecnologico per una mobilità sostenibile”.

Del servizio, farà anche parte Mocean Carshare offerto dal Dipartimento dei trasporti di Los Angeles e dell’ Autorità di trasporto metropolitano per l’intera città. Saranno 20 i veicoli ibridi plug-in Hyunday Ioniq che verranno a breve utilizzati per il servizio. Nonostante i veicoli che prenderanno parte al progetto saranno inizialmente 20, l’obiettivo di Hyundai è quello di introdurre una flotta di circa 300 veicoli tra Hyundai Motor Company e Kia Motor Corporation.

Il programma, in continua espansione, potrebbe rivelarsi un vero e proprio “aiuto” in occasione delle Olimpiadi di Los Angeles previste per il 2028.