Hyundai potrebbe presto produrre la sua supercar

Hyundai potrebbe aver mostrato in anteprima la versione di produzione della sua supercar N Vision 74 in un nuovo trailer. Il video, parte di un documentario sulla storia dell'azienda, mostra brevemente due auto fianco a fianco: una è chiaramente la N Vision 74 concept, mentre l'altra appare volutamente sfocata.

La clip, della durata di pochi secondi, suggerisce che Hyundai stia preparando il lancio della versione stradale della N Vision 74, confermando i piani annunciati lo scorso agosto. L'auto sfocata sembra avere una silhouette molto simile al concept, facendo pensare che si tratti proprio del modello di produzione.

La N Vision 74 concept unisce un powertrain elettrico da 671 CV a un sistema a idrogeno, per un'autonomia dichiarata di oltre 600 km. Il concept vanta prestazioni notevoli: accelerazione 0-100 km/h in meno di 4 secondi; velocità massima oltre 250 km/h; ricarica della batteria dal 10% all'80% in 18 minuti; rifornimento di idrogeno in 5 minuti.

Le dimensioni sono importanti: 4,95 metri di lunghezza per 2 metri di larghezza, con un passo di 2,9 metri. Il design si ispira alla Hyundai Pony Coupe del 1974 firmata da Giugiaro, reinterpretata in chiave moderna.

La N Vision 74 fa parte della strategia di elettrificazione di Hyundai, che prevede il lancio di 21 modelli elettrici entro il 2030. L'azienda coreana punta molto anche sull'idrogeno, come dimostra il concept Initium che anticipa il successore del SUV Nexo.

Sebbene non ci siano ancora dettagli ufficiali sulla data di lancio, questo teaser lascia pensare che la versione di produzione della N Vision 74 potrebbe essere svelata nel prossimo futuro. Gli appassionati attendono con impazienza quello che si preannuncia come uno dei modelli più entusiasmanti mai realizzati da Hyundai.