I nuovi veicoli elettrici stanno arrivando rapidamente per le strade e non solo le automobili a rientrare in questa categoria; di recente anche i produttori di veicoli commerciali hanno presentato le loro massime espressioni in termini di elettrificazione. Un chiaro esempio giunge dal marchio tedesco Mercedes-Benz Trucks che ha già in produzione modelli commerciali elettrici e ha recentemente annunciato una nuova variante a lungo raggio che arriverà tra un paio d’anni.

L’eActros LongHaul offrirà un’autonomia di circa 500 km ed entrerà in produzione in serie nel 2024; Mercedes è già al lavoro per testare il camion da 40 tonnellate e afferma che i suoi ingegneri inizieranno i test su strade pubbliche entro la fine dell’anno. L’obiettivo della società è quello di diventare a zero emissioni in Europa, America e Giappone entro il 2039.

Mentre i furgoni elettrici, come quelli impiegati per le consegne, raggiungono ormai autonomie analoghe a quelle delle controparti endotermiche, non possiamo affermare lo stesso per i semirimorchi. Allo stato attuale la differenza è ancora marcata e un camion diesel è in grado di coprire tratte decisamente superiori con un singolo pieno. In ogni caso riteniamo stimolante che l’elettrificazione passi anche per i bisonti della strada, sebbene non ci siano dettagli riguardanti il processo di ricarica e il relativo tempo necessario per raggiungere la massima autonomia. Da parte di Mercedes Truck arriveranno, già a luglio, due varianti eActros e un nuovo Econic destinato alle percorrenze urbane. L’Econic è un camion commerciale più piccolo con allestimenti speciali per vigili del fuoco, consegne a corto raggio, smaltimento rifiuti, cantieri e altro ancora.

Per enfatizzare le potenzialità delle soluzioni, Mercedes terrà un evento di una settimana in Germania per educare i clienti su argomenti che vanno dalle infrastrutture ai modelli elettrici, con veri e propri test con carichi utili vicini alla realtà. A livello di infrastruttura di ricarica, Mercedes sta collaborando con Siemens Smart Infrastructure per supportare le esigenze di ricarica dei suoi camion già nei depositi; su strada, invece, una joint venture con Volvo e Traton Group consentirà a Mercedes di sviluppare una infrastruttura di ricarica ad alte prestazioni per camion e autobus elettrici a lungo raggio in tutta Europa. Sebbene l’eActros sia impressionante, Mercedes non è la prima sul mercato con un semi elettrico. Sia Nikola sia Tesla stanno sviluppando soluzioni analoghe ormai da diverso tempo e le prime produzioni non tarderanno ad arrivare sul mercato; le sfide legate al settore automobilistico potrebbero quindi spostarsi rapidamente anche sui veicoli più pesanti.