La leggendaria Lancia Delta Integrale, per gli amici deltone, sta per tornare a nuova vita grazie all’incredibile lavoro della compagnia francese GCK Performance, specializzata in ingegneria per il motorsport: si chiama Lancia Delta Evo-e RXs, è 100% elettrica ed è alimentata da due motori da 331 cavalli, posizionati uno per asse, per un totale di 662 cavalli e uno scatto da 0 a 100 che si dice essere più veloce di quello di una Formula 1, e anche di parecchio.

GCK ha comunicato infatti un tempo di 1.8 secondi per scattare da 0 a 100 a bordo di una Lancia Delta Evo-e RXs, 0.7 secondi in meno rispetto a una F1.

L’auto, prodotta in 2 esemplari, ha fatto il suo debutto in pista al Nurburgring lo scorso novembre e avremo occasione di rivederla alla luce del sole in occasione del Charade Super Show, previsto per il prossimo 21 maggio. Dopodiché le auto verranno affidate al team Special One Racing, che le utilizzerà per i prossimi 3 anni nel campionato WRX.

Una delle due auto sarà affidata nientemeno che a Sebastien Loeb, il 9 volte campione del mondo di WRC, apparso l’ultima volta in WRX nel 2018 alla guida della Peugeot 208 RX del team Hansen Motorsport, con la quale ha vinto la tappa in Belgio.

“Vengo da una generazione cresciuta guardando le vittore delle Lancia Delta nelle gare di rally, per cui è normale che io abbia una debolezza per quest’auto. Dopo averla provata a dicembre 2022 mi ha conquistato immediatamente grazie alla sua dinamicità.”

L’altro esemplare di deltone elettrico da rally sarà invece affidato a Guerlain Chicherit, fondatore del team Special One Racing con già all’attivo 40 partenze in seguito al suo debutto nella French Rally Cup.

La stagione 2023 del campionato WRX – World Rallycross Championship avrà inizio durante il weekend del 3-4 giugno, con la prima tappa fissata a Montalegre, in Portogallo, per proseguire 2 settimane dopo a Hell, in Norvegia.