Il design è davvero il futuro dell'automobile?

A inizio aprile Milano accoglie il mondo per la celebre Design Week. Un evento derivato dall'ormai trascurato (se non dagli addetti ai lavori) Salone del Mobile da cui nacque il nome non fuorimoda di "Fuorisalone" (ma ufficialmente si chiama ancora così...), a voler appunto sottolineare la sua presenza lontano dall'impianto fieristico di Rho: la festa non è soltanto qui ma anche per le vie della città. Bravi gli organizzatori, che negli anni hanno colto il crescente interesse verso questa disciplina - il design, appunto - che da studio pratico di ergonomia è diventato vero fenomeno di costume, stile e, in alcuni casi, persino arte. Come spesso accade, l'interesse genera tendenza e la tendenza diventa occasione tanto per far parlare di sé quanto per crearsi valore. Se fate un giro per le vie di Milano, vi accorgerete che sono presenti aziende che rappresentano la pressoché totalità del comparto industriale e manifatturiero. Dai mobili alla moda; dagli elettrodomestici ai giochi da tavolo; dalla tecnologia alle automobili. Dovunque l'uomo possa metterci - letteralmente - le mani, lì c'è design. Le automobili, in particolare, stanno diventando sempre di più le protagoniste del Fuorisalone, con anteprime mondiali e attività realizzate davvero in grande stile e con installazioni nel centro storico della città.

D'altronde la connessione tra automobili e design è antica: dalla ricerca delle prestazioni all'organizzazione dello spazio interno, il design ha trovato nell'auto uno strumento di espressione ed evoluzione molto efficace. Di fronte alla crescente presenza di marchi automotive durante la Design Week vien da sé chiederselo: che sia proprio il design il futuro dell'automobile? Perché se l'automobile elettrica s'imporrà - in un modo o nell'altro - non saranno più i motori e la loro struttura meccanica (a V, in linea, aspirati o turbo) a definire la personalità del veicolo e più in generale l'identità del marchio stesso. Sarà, probabilmente, l'aspetto estetico l'elemento che più di ogni altro andrà a distinguersi. Il gusto dei designers, l'intuizione creativa guadagneranno d'importanza tanto nelle strategie di sviluppo quanto tra i consumatori che stanno sviluppando un interesse più consapevole e attento alla forma delle automobili (il design è già il primo elemento per importanza considerato in fase d'acquisto). Così forse si spiega il crescente interesse verso la Design Week che, di questo passo, potrebbe prendere il testimone dei fuoritendenza saloni dell'automobile.

La transizione verso l’elettrico

Il passaggio dai motori a combustione interna a quelli elettrici ha comportato notevoli cambiamenti nell’architettura dei veicoli. I motori elettrici, silenziosi e privi delle vibrazioni e dei rumori tipici dei motori tradizionali, eliminano gran parte della componente emozionale che per anni ha accompagnato la guida. In questo nuovo contesto, le case automobilistiche si trovano di fronte a una sfida: come mantenere un legame emotivo e distintivo con il pubblico quando l’elemento meccanico, che un tempo dava carattere e "anima" all’auto, viene meno?. La risposta risiede nel design, che assume un ruolo fondamentale nel definire l’identità e la personalità del veicolo.

Nel mondo dell’auto elettrica, il design diventa il principale veicolo di espressione dei valori e dell’identità di un marchio. Le linee, le forme e le superfici non sono semplicemente elementi estetici, ma strumenti in grado di comunicare innovazione, sostenibilità ed eleganza. L’assenza del rombo caratteristico del motore a combustione spinge le case automobilistiche a puntare su soluzioni visive e tattili capaci di evocare emozioni e di stabilire un legame immediato con il consumatore. La forma, in questo senso, diventa un linguaggio universale, capace di raccontare storie e di trasmettere valori che vanno ben oltre le prestazioni tecniche.

L’evoluzione dei marchi storici

I marchi automobilistici con una lunga tradizione si trovano ora davanti a una scelta: preservare la loro eredità o reinventarsi attraverso un design che sappia integrare tradizione e innovazione. Molti hanno già scelto di proporre uno stile decisamente di rottura rispetto al passato. Altri vedono nel design divisivo l'occasione per rimettersi al centro della discussione pubblica. Questi brand devono fare i conti con l’assenza degli elementi sonori e meccanici che hanno caratterizzato le loro icone storiche. La sfida consiste nell’utilizzare il design per esprimere un’identità che, pur rimanendo fedele al passato, sappia guardare al futuro. In quest’ottica, il design diventa l’elemento distintivo che può unire il patrimonio storico al dinamismo delle nuove tecnologie, trasformando il veicolo in un simbolo di continuità e rinnovamento.

Implicazioni future

L’evoluzione dell’automobile elettrica suggerisce che, nel prossimo futuro, il design non sarà più un mero strumento di funzione (estetica o tecnica), ma una vera e propria dichiarazione di intenti. Le case automobilistiche che sapranno investire in soluzioni progettuali innovative riusciranno a creare veicoli che parlano di eleganza, sostenibilità e tecnologia, andando oltre la mera funzionalità tecnica. Il design, in questo contesto, si configura come il nuovo linguaggio emozionale e distintivo del mondo automobilistico, capace di ridefinire i confini dell’esperienza di guida e di trasmettere una visione moderna e all’avanguardia.

L’evoluzione verso l’elettrico apre una nuova era in cui il design diventa il vero protagonista, capace di dare forma e significato a veicoli che, pur privi della storica "anima" dei motori a combustione, sanno comunicare un’identità forte e inconfondibile. Questa trasformazione rappresenta non solo una sfida, ma anche un’opportunità per i marchi storici di rinnovarsi e di abbracciare un futuro in cui il bello e l’innovativo si fondono in un’unica, affascinante visione