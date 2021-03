Il futuro di Audi è elettrico: 20 modelli entro il 2025

Anche Audi ha deciso di scommettere forte sul mercato della mobilità elettrica, dopo aver annunciato l’intenzione di smettere di produrre nuovi motori termici: in occasione della presentazione dei dati finanziari relativi al 2020, Audi ha confermato l’intenzione di portare sul mercato almeno 20 modelli completamente elettrici entro il 2025, investendo una cifra pari a 15 miliardi di euro per lo sviluppo di nuove soluzioni di mobilità elettrica.

Il 2020 di Audi, nonostante gli sconvolgimenti mondiali causati dalla pandemia, è stato molto positivo: il 2020 fiscale si è chiuso con un fatturato di 50 miliardi di euro e un cash flow di 4,6 miliardi, cifre che permettono al marchio di Inglostadt di progettare un futuro di grandi investimenti nel nome della mobilità elettrica, un aspetto ormai fondamentale per restare competitivi sul mercato automotive.

Audi ha già iniziato con il piede giusto, presentando la e-tron GT, e prevedendo di portare sul mercato diversi modelli elettrificati già durante il 2021; non si parla solo di auto completamente elettriche, ma anche di motorizzazioni ibride plug-in che ad oggi risultano molto apprezzate dal mercato. Le prime a vedere la luce della strada saranno le Audi Q4 e-tron e Q4 e-tron Sportback, SUV che sono chiamati a ricoprire un ruolo cardine del catalogo della casa tedesca.

Per tante auto nuove che arrivano, ce ne sono almeno due che sono destinate – almeno per il momento – a sparire dal catalogo: stiamo parlando della A1 e della TT, modelli che non pesano particolarmente a livello di vendite sul computo totale, ma che invece creano diversi problemi per quanto riguarda i limiti sulle emissioni di CO2. Alcune voci parlano di un possibile ritorno della A1 in una versione 100% elettrica, ma per il momento non ci sono conferme.

Un passaggio chiave per la crescita elettrica di Audi avverrà in Cina, dove Audi ha già in essere una collaborazione con la società statale cinese FAW Group; Audi produrrà localmente le auto elettriche, realizzate sulla piattaforma PPE già utilizzata per la e-tron GT, per soddisfare la sempre crescente domanda di EV da parte del mercato cinese.