Con l’avvento dell’elettrificazione il mercato automobilistico sta cambiando molto rapidamente, e se da una parte abbiamo esempi di marchi storici riutilizzati per questioni di marketing al fine di spingere meglio le auto elettriche, dall’altra abbiamo Corvette, che ha annunciato la nuova Corvette 2023 spinta da un motore ibrido e da una trazione integrale.

Oggi Corvette è concentrata sul lancio della Z06, ma ciò non ha impedito a General Motors di rilasciare anche il primo teaser per il prototipo ibrido di Corvette in arrivo nei prossimi mesi: come vuole la tradizione, il video ci mostra la Corvette sfrecciare su un terreno innevato, e sotto alla musica aggiunta nel video si può ancora gustare il rumore del motore termico. Inoltre, il video conferma al 100% la presenza di una trazione integrale, quando al secondo 6 si possono notare le ruote anteriori dell’auto cominciare a muoversi prima di quelle posteriori: è la prima volta nella storia che una Corvette offre la trazione integrale.

Oggi la Corvette C8 è spinta da un motore V8 da 6.2 litri di cilindrata, in grado di erogare ben 490 cavalli e 630 Nm di coppia, mentre la nuova Z06 appena lanciata sul mercato arriva ad addirittura 670 cavalli. Difficile fare una previsione su quanta potenza verrà messa a disposizione sul nuovo modello ibrido, ma è lecito aspettarsi una cavalleria a metà strada tra i 490 e i 670 cavalli, ma con un dato di coppia sensibilmente più alto grazie al supporto del motore elettrico.

Motore elettrico che, stando a quanto annunciato dal presidente di GM Mark Reuss, sarà alimentato tramite batterie che sfruttano la tecnologia Ultium, prodotte dalla stessa GM negli Stati Uniti e dotate di una funzione in grado di catturare e riutilizzare il calore.

“Si tratta di un sistema brevettato da GM, integrato nell’auto al fine di riutilizzare il calore emesso dalle batterie per riscaldare l’abitacolo, creare condizioni di ricarica più favorevoli, o addirittura per spingere l’auto a una velocità ancora un più alta. Questa tecnologia può migliorare il range dell’auto del 10%, ed è un chiaro esempio di come sviluppare una piattaforma ad hoc offra molte possibilità in più rispetto a quando si adattano vecchie piattaforme a nuove concezioni di mobilità.”

Dopo questo modello ibrido, Corvette passerà ad un modello 100% elettrico, senza però perdere la sua anima: resterà comunque un’auto sportiva a 2 posti incentrata sul piacere di guida.