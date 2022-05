Il piano “di rilancio” di Lancia è definito. Ci sono 3 nuovi modelli in arrivo tra il 2024 ed il 2028 con il marchio che tornerà a vendere auto in Europa e, quindi, non sarà limitato al solo mercato italiano, come avviene già da alcuni anni. I nuovi modelli andranno ad occupare segmenti di mercato strategici per il settore premium. Si partirà dalla nuova generazione di Lancia Ypsilon che debutterà nel 2024 e sarà, inizialmente, elettrica e ibrida (successivamente, sul mercato resterà solo la versione elettrica, a partire dal restyling di metà carriera).

Nel corso del 2026, invece, entrerà in produzione la nuova Lancia Aurelia. Un SUV di circa 4,6 metri che sarà proposto in versione esclusivamente elettrica. Il progetto sarà prodotto in Italia, nello stabilimento di Melfi, sulla nuova piattaforma Medium del gruppo Stellantis. A completare la gamma ci sarà la Lancia Delta di nuova generazione. Il modello, anch’esso solo elettrico, sarà disponibile a partire dal 2028.

Lancia sarà un marchio premium senza compromessi. Il brand tornerà a vendere in Europa, inizialmente in Fancia, Olanda, Belgio, Germania e Spagna, con una rete di 100 concessionari. Da notare che Lancia punterà molto sul canale online. Il marchio potrà contare su circa il 50% delle sue vendite che si concretizzerà tramite il nuovo canale online in sviluppo. Il primo appuntamento con il futuro di Lancia è fissato per il prossimo anno, con la presentazione ufficiale della nuova generazione di Lancia Ypsilon che continuerà ad essere una city car di segmento B, presentando una lunghezza di circa 4 metri.