Il gigantesco tergicristallo di Cybertruck costa 8 volte quello di una Panda

Tesla Cybertruck è un'auto decisamente unica e innovativa, per via di numerose ragioni di carattere tecnico ed estetico; non sono solo infatti la sua potenza o capacità a stupire, ma inizia ad incuriosire anche il prezzo di alcuni dei suoi componenti.

Secondo le informazioni fornite dall'esperto di Tesla Nic Cruz Patane ai microfoni di TheVerge, la sostituzione dell'intero braccio e spazzola del tergicristallo potrebbe ammontare a circa 160 euro, mentre solo la spazzola da sola costerebbe più o meno la metà. Per dare una misura, il tergicristallo completo della Fiat Panda costa poco più di 20 euro, mentre per la singola spazzola il prezzo può essere inferiore anche a 10 euro.

Patane, un appassionato del settore, sembra aver scovato prezzi altrimenti inaccessibili, fornendo dettagli su ogni singola componente. Analizzando il catalogo dei ricambi Tesla per il Cybertruck, emerge una chiara differenza nei costi.

La possibilità di sostituire l'intero parabrezza del Cybertruck è confermata, con un costo stimato di circa 2.000 euro: niente di impossibile rispetto ad un'auto moderna di medio gamma, ma resta da verificare se questi prezzi siano destinati al consumatore o se siano interni all'azienda. Per quanto riguarda i finestrini laterali, progettati per resistere ad impatti considerevoli, il costo previsto è compreso tra 200 e 250 euro per ogni vetro. Sommando tutte le vetrate a disposizione, un eventuale danno complessivo recato da una ipotetica grandinata potrebbe essere tale da giustificare tutte le polizze accessorie necessarie per salvaguardare la spesa.