Continua il periodo nerissimo per quanto riguarda il prezzo dei carburanti: nonostante il taglio delle accise pari a poco più di 30 centesimi di € avvenuto diverse settimane fa, i principali carburanti – benzina e diesel – sono tornati ad avere un prezzo stabilmente superiore ai 2 euro al litro. Per fare fronte a questa situazione complicata, il Governo avrebbe deciso di estendere il provvedimento, la cui scadenza originale è fissata al prossimo 8 luglio, fino all’8 settembre, così da supportare gli italiani negli spostamenti legati alle vacanze estive. Basterà? Ovviamente no, difficile che in questi pochi mesi estivi la situazione geopolitica si risolva e tutto torni alla normalità, e quindi ecco l’ulteriore decisione: un altro taglio alle accise, portando il totale a 35 centesimi di euro. Non sarà facile finanziare questo ulteriore taglio alle accise, e per apportare questo “sconto” sarà necessario trovare alcuni miliardi di euro altrove. Il decreto si dovrebbe chiamare ‘Aiuti 2‘, e sarà incentrato su tematiche energetiche, particolarmente sentite ultimamente; se sarà scritto con criterio, questo decreto potrebbe aiutare anche contro i rincari sulle bollette per le utente casalinghe, staremo a vedere.

Nonostante il calo di prezzo del petrolio, sceso di circa 10 $ per barile rispetto a 3 giorni fa – oggi costa 112-113 $ secondo il Brent, il riferimento europeo – ma i carburanti alla pompa continuano a salire, con picchi folli a più di 2,4 € al litro. Per quanto riguarda invece i carburanti alternativi, il GPL tiene botta con una media intorno agli 0,84 centesimi al litro, mentre il metano ha prezzi medi che oscillano tra 1,7 e 1,92 euro al kg.

Sarà un’estate molto difficile e costosa per chi si sposta privatamente su gomma, e la speranza è che il decreto ‘Aiuti 2’ a cui il Governo starebbe lavorando riesca a dare una mano agli italiani, sia i lavoratori sia i vacanzieri.