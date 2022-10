È ormai imminente la presentazione da parte di Volvo, del nuovo SUV EX90. Erede di un modello di grande successo, l’XC90, il nuovo veicolo elettrico è basato sul Concept Recharge e ci trasporta nel futuro del marchio con una caratteristica innovativa: la ricarica bidirezionale.

Questo nuovo attributo sta diventando un requisito molto ricercato, e funziona esattamente come si intuisce dal nome, in due direzioni. Con i caricabatterie unidirezionali, l’elettricità fluisce dalla rete elettrica al veicolo; con i quelli bidirezionali l’elettricità può fluire in entrambe le direzioni. Significa che col SUV si può alimentare qualsiasi elettrodomestico. In teoria quindi, i proprietari di EX90 potrebbero anche immagazzinare nel veicolo elettricità prodotta in casa, con i propri mezzi di produzione come dei pannelli fotovoltaici, per poi rivenderla al fornitore di energia (nei mercati dove è possibile). Di fatto l’auto diventa una sorta di piccola centrale elettrica su quattro ruote e potrebbe tornare utile durante un blackout o in casi di emergenza.

Il video appena diffuso con cui la casa scandinava presenta il nuovo progetto, si intitola “E se la tua auto potesse alimentare la tua vita?”, ed i contenuti sottolineano i molti usi della ricarica bidirezionale. Viene anche annunciato che i nuovi veicoli elettrici di ultima generazione del marchio, avranno pacchi batteria con una capacità di oltre 100 kWh.

Volvo è da sempre molto attenta alla sicurezza, e questa propensione del marchio resta presente anche sulla nuova gamma. Infatti l’EX90 sarà dotato di un radar interno progettato per rilevare se ci sono persone (o animali domestici) a bordo anche quando il veicolo è spento; l’obiettivo finale è prevenire il rischio di dimenticare in auto bambini o animali.

L’ammiraglia svedese sarà quasi certamente il veicolo più sicuro del marchio, in assoluto. Questo grazie anche alla dotazione di 16 sensori a ultrasuoni, cinque radar e otto telecamere all’esterno e alle funzionalità di sicurezza e guida autonoma avanzate.