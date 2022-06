Dopo una lunghissima attesa, finalmente Ford ha rilasciato sul mercato americano il tanto atteso pick-up elettrico F-150 Lightning, ma ciò non significa che lo sviluppo dell’auto si sia interrotto: negli ultimi giorni si è parlato di una caratteristica molto importante dell’F-150 Lightning, cioè la sua capacità di ricarica bidirezionale, così da permettere di alimentare impianti elettrici utilizzando la batteria dell’auto – o nei casi più estremi, addirittura usare la batteria per ricaricare un’altra auto elettrica.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di ricarica bidirezionale sul F-150 Lightning, anzi, nei mesi scorsi Ford era entrata nel dettaglio di questa funzione, spiegando come un pacco batterie del F-150 Lightning possa alimentare un’intera casa anche per diversi giorni qualora ce ne fosse necessità; ora però siamo anche a conoscenza della curiosa dotazione che Ford ha deciso di includere con l’auto, nella quale si trova anche un connettore di ricarica per auto elettriche di tipo J1772 e una serie di adattatori per ogni occasione, tra cui c’è anche quello dedicato a Tesla – che negli USA utilizza un connettore proprietario, a differenza delle versioni europee.

Il kit è dedicato ai primi acquirenti dell’auto, quelli che senza indugi hanno prenotato e acquistato l’auto quando Ford ha aperto i preordini: si tratta ovviamente di una trovata di marketing, di un simpatico modo di prendere in giro la propria concorrente principale, andando a sottolineare anche come questa funzione non sia presente sui modelli Tesla, ma soprattutto per rifarsi – almeno in parte – della polemica nata qualche anno fa dopo che Tesla aveva sfidato un F150 endotermico con un prototipo del Cybertruck, per far vedere a tutti la potenza superiore della proposta elettrica.

Oggi Ford non solo è pronta a rispondere colpo su colpo a Tesla, ma può anche vantare il fatto di aver effettivamente portato sul mercato il suo pick-up elettrico, cosa che non si può dire di Tesla.