Volkswagen lavora alla nuova generazione del suo sistema di infotainment. La casa tedesca, che negli ultimi mesi ha registrato non pochi problemi al comparto software dei suoi veicoli, prepara una vera e propria rivoluzione che, nel giro di pochi anni, andrà a rinnovare in modo significativo la gamma del gruppo. Non c’è solo l’elettrico nel futuro del mondo delle quattro ruote.

È necessario, per i costruttori, poter contare su un software sempre più affinato ed efficiente, in linea con quelle che sono le esigenze dei consumatori. Per questo motivo, Volkswagen non intende accelerare o forzare le tappe. Come confermato da Hein Schafer, capo della divisione americana del gruppo tedesco, il nuovo sistema di infotainment di Volkswagen arriverà ad inizio 2025.

Secondo quanto riferito dal manger si tratterà di un aggiornamento in grado di garantire un significativo miglioramento in termini di performance per i vari modelli del gruppo. Un focus importante dell’aggiornamento, sottolinea Schafer, riguarderà le esigenze del mercato nordamericano dove Volkswagen punta a registrare una crescita significativa nel corso dei prossimi anni.

Il comparto software, per raggiungere questi obiettivi, giocherà un ruolo determinate. Il manager che guida la divisione americana di Volkswagen ha anticipato l’arrivo di un “cambiamento drammatico” per il comparto software. Ci troveremo di fronte, molto probabilmente, ad un salto generazionale importante. Le prime informazioni sulle novità in arrivo per il sistema dovrebbero emergere già nel corso dei prossimi mesi. In ogni caso serviranno almeno 2-3 anni prima del completamento dello sviluppo.