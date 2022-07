Il Gruppo Volkswagen registra numeri positivi grazie al suo piano di elettrificazione: nei primi 6 mesi del 2022 ha consegnato complessivamente 217.100 auto elettriche in tutto il mondo. Se pensiamo che le case automobilistiche hanno dovuto affrontare il problema della mancanza di componenti, tutt’ora in corso anche a causa del conflitto in Ucraina, la casa automobilistica tedesca è riuscita ad ottenere inevitabilmente ottimi risultati.

Con riferimento ai dati diffusi dalla casa automobilistica di Wolfsburg, da gennaio a giugno è stata registrata una crescita del +27% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A dare un forte contributo, la Volkswagen ID.3 e ID.4 rispettivamente con 26.000 e 66.800 veicoli consegnati.

Abbiamo portato avanti con successo il percorso di crescita dell’elettrico nonostante il contesto difficile, in particolare nel secondo trimestre. La domanda continua a essere forte e ci attendiamo un miglioramento della situazione relativa alle forniture nella seconda metà dell’anno. Le consegne BEV di giugno hanno mostrato una chiara tendenza al rialzo, in linea con i livelli mensili dell’ultimo trimestre del 2021. Stiamo lavorando intensamente per ridurre l’elevato portafoglio ordini e i tempi di attesa per i clienti, e siamo focalizzati sull’obiettivo di una quota BEV tra il 7 e l’8% sull’intero anno, ha commentato Hildegard Wortmann, Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo con responsabilità per le Vendite.

Nonostante l’Europa si confermi il primo mercato grazie a 128.800 unità nel primo semestre, buoni risultati arrivano anche dal mercato della Cina: nel primo semestre del 2022 sono state infatti consegnate 63.500 unità contro le 18.300 dello stesso periodo del 2021. Un contributo dell’8% delle consegne BEV arriva dagli Stati Uniti con 17.000 vetture.

Tra i modelli elettrici più venduti, insieme alla Volkswagen ID.4 e ID.3 che occupano primo e secondo posto, troviamo l’Audi e-tron con 24.700 unità, la Skoda Enyaq iV con 22.200 unità, la Porsche Taycan con 18.900 esemplari e l’Audi Q4 e-tron con 18.200 vetture.