Audi, Porsche e Bentley potrebbero dover rivalutare i loro piani relativi ai veicoli elettrici a causa dei problemi che si stanno verificando presso il settore di sviluppo software del Gruppo Volkswagen, Cariad. In rete, fonti anonime, hanno affermato che il nuovo veicolo elettrico di punta di Audi, sviluppato nell’ambito del progetto, potrebbe arrivare sul mercato con tre anni di ritardo.

Il primo veicolo basato sulla nuova piattaforma elettrica doveva essere lanciato inizialmente nel 2024; mosso da una nuova generazione di software, doveva essere in grado di guidare autonomamente fino al livello 4. A causa di problemi con Cariad, tuttavia, non sarà in grado di essere lanciato prima del 2026 ed è probabile che esca effettivamente nel 2027.

La casa automobilistica tedesca sta ora puntando a concentrarsi su un modello meno ambizioso che potrebbe arrivare nel 2025 senza quella tecnologia di guida autonoma che avrebbe dovuto respingere la concorrenza di Tesla, BMW e Mercedes. Per raggiungere questo obiettivo, verrà implementato a bordo un software meno avanzato che dovrebbe consentire un lancio più veloce e privo di problemi. In ogni caso le difficoltà non riguardano solo Audi, ma colpiscono anche Porsche e Bentley che, come sappiamo, ereditano spesso alcuni componenti.

Porsche, nel frattempo, ha già iniziato la produzione in pre-serie della sua prossima Macan EV nella sua fabbrica di Lipsia, ma potrebbe dover rivalutare alcuni aspetti. “L’hardware è fantastico”, ha dichiarato una fonte Porsche, “ma il software è ancora mancante” e l’auto è quindi incompleta. A maggio, il consiglio di sorveglianza del gruppo Volkswagen avrebbe chiesto a Cariad un piano rielaborato e solo alcuni mesi fa è stato concordato lo sviluppo con un ulteriore partner: Bosch. Nonostante questo però, sembra che lo sviluppo sia ancora piuttosto agli arbori: non ci rimane che attendere.