Il primo aereo elettrico è pronto a prendere il volo

La compagnia svedese Heart Aerospace si prepara a far decollare il suo aereo dimostrativo completamente elettrico Heart Experimental 1 (Heart X1) dall'aeroporto internazionale di Plattsburgh, nello stato di New York, nel 2025. Questo volo sperimentale rappresenterà un importante passo avanti per l'aviazione elettrica, aprendo la strada allo sviluppo di aerei passeggeri regionali a propulsione ibrida-elettrica.

Il progetto Heart X1 è fondamentale per lo sviluppo dell'ES-30, un aereo passeggeri da 30 posti che promette un'autonomia di 200 km in modalità completamente elettrica e fino a 400 km in modalità ibrida. Questo aereo potrebbe rivoluzionare il trasporto aereo regionale, offrendo una soluzione più sostenibile e a basse emissioni.

L'aeroporto internazionale di Plattsburgh è stato scelto come sede per i test di volo per diverse ragioni strategiche perché si trova nella Champlain Valley, un hub emergente per i trasporti di nuova generazione e offre un'ampia infrastruttura aeroportuale. Inoltre ha una bassa densità di traffico aereo.

Anders Forslund, co-fondatore e CEO di Heart Aerospace, ha dichiarato: "siamo entusiasti di unirci alla fiorente comunità aerospaziale di Plattsburgh mentre spingiamo i confini del viaggio aereo verso un futuro più pulito e sostenibile". Forslund ha sottolineato come questa tecnologia possa creare opportunità per ristabilire rotte aeree regionali, stimolando le economie locali, incrementando il turismo e migliorando l'accesso agli hub urbani.

Mark Henry, presidente della legislatura della contea di Clinton, ha accolto con favore la decisione di Heart Aerospace, affermando: "la contea di Clinton sta rafforzando la sua posizione come cluster di produzione di trasporti e siamo entusiasti di far parte del viaggio di Heart e della crescente comunità aerospaziale sostenibile nella parte settentrionale dello Stato di New York".

Questo progetto non solo rappresenta un importante passo avanti per l'aviazione elettrica, ma potrebbe anche avere un impatto significativo sullo sviluppo economico e turistico delle regioni servite da questi futuri aerei a basse emissioni.