Il SUV elettrico ispirato alla Ford Mustang verrà prodotto in Messico

L’attesissimo SUV Ford di cui si è parlato qualche tempo fa, quello ispirato alla Mustang, inizia a ricevere qualche piccolo dettaglio. Durante un comunicato stampa legato ad investimenti e piani aziendali, è stato rivelato che questo SUV elettrico mustang-esco verrà costruito in Cuautitlan, Messico. L’auto dovrebbe mostrarsi alle telecamere alla fine del 2020, pronto per sfidare la Tesla Model Y.

La vera novità di quest’auto non è legata in se alla sua forma simile all’iconica muscle car, ma al fatto che l’architettura verrà poi utilizzata per tutte le altre auto elettriche, spianandosi la strada per le future vetture ecosostenibili di casa Ford. Non sono state rivelate ancora le date relative a queste vetture, ma sappiamo che le infrastrutture per produrle riceveranno circa 850 milioni di dollari per adattarsi nel 2023, probabilmente facendo slittare questo parco auto elettrico al 2024.

Se però state impallidendo per la paura che Ford abbandoni le sue auto classiche, potete tirare un sospiro di sollievo: non tutto il budget sarà legato all’elettrico. Una parte di questo andrà a sistemare la nuova generazione di Mustang, oltre che potenziare la fabbrica Flat Rock (creando nuovi posti di lavoro). Insomma, sembra che l’azienda dell’Ovale Blu sia pronta ad entrare nel futuro senza però disdegnare il passato: che ne pensate?