Il wallbox da 500kW DC esiste, ma a chi può servire?

Gravity, un'azienda nota per la sua flotta di taxi elettrici Mustang Mach-E a New York City, ha annunciato il lancio di un innovativo caricabatterie CC ad altissima potenza progettato per soddisfare le esigenze di parcheggi urbani con spazi limitati.

Il caricabatterie denominato "DEAP" (Distributed Energy Access Point), con una potenza di 500 kW, è notevolmente compatto e adatto a qualsiasi installazione. Quello che rende questo caricabatterie unico è che Gravity ha separato l'endpoint di ricarica dalla scatola di alimentazione che eroga l'energia necessaria per ricaricare il veicolo.

L'innovazione chiave introdotta da Gravity consiste nella possibilità di separare la scatola di alimentazione dall'endpoint di ricarica utilizzando un cavo proprietario raffreddato a liquido con una lunghezza massima di 152 metri. In un garage, questa flessibilità consente di posizionare l'infrastruttura di ricarica all'interno di un armadio per apparecchiature refrigerate esistente o anche all'esterno del edificio. Sebbene questa soluzione potrebbe non sembrare rivoluzionaria a prima vista, potrebbe rendere praticabile la ricarica ad alta potenza in luoghi in cui precedentemente era difficoltoso o addirittura impossibile.

La potenza di picco di 500 kW supera notevolmente l'ingresso massimo di qualsiasi veicolo elettrico attualmente in vendita, ma Gravity ha dichiarato che la sua soluzione è progettata con uno sguardo rivolto al futuro. Al netto di questo, Gravity offrirà anche endpoint di ricarica più compatti, capaci di erogare fino a 200 kW, con dimensioni più simili ai caricabatterie domestici comunemente usati nelle abitazioni.