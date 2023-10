Telegram continua a mostrare il tuo indirizzo IP a tutti, perché è un problema?

Telegram è un’applicazione di messaggi istantanei molto popolare, seconda forse solo a Whatsapp. Eppure non ha ancora risolto un bug che permette a un estraneo di vedere il vostro indirizzo IP - almeno durante una chiamata vocale. Un problema piuttosto serio per un’applicazione che viene spesso descritta come più sicura e “più privata” dei concorrenti - anche se poi le cose non stanno proprio così.

Non è la prima volta che la questione emerge, anzi è un problema noto da anni. Tant’è che esiste un tool per sfruttare questa falla già dallo scorso giugno; di recente poi i redattori di Techcrunch hanno verificato che l’exploit funziona ancora.

Gli utenti più esperti possono in qualche modo mettersi al riparo, ma Telegram ha oltre 700 milioni di iscritti e di certo non sono tutti “esperti”. La maggior parte potenzialmente possono vedersi l’indirizzo IP “rubato”.

Anche altre applicazioni, come Whatsapp e Skype, hanno avuto problemi simili. Il caso di Telegram tuttavia è significativo proprio perché il problema è noto da anni e ancora non c’è una soluzione.

Per evitare di far trapelare il vostro indirizzo IP, dovete andare in Impostazioni di Telegram > Privacy e sicurezza > Chiamate, quindi selezionare "Mai" nel menu Peer-to-Peer.

Perché è un problema?

L’indirizzo IP è una serie di numeri che identifica in modo univoco un computer connesso a Internet. Si tratta quindi di un’informazione personale che, associata ad altri dati sensibili, può rendere possibili attacchi agli account personali: le implicazioni vanno dal “semplice” furto di informazioni alla frode bancaria, come l’intestazione di prestiti.

Inoltre conoscendo l’indirizzo IP di un utente è relativamente facile tracciarne la posizione, o inviare messaggi specifici che aumentano la probabilità di veicolare malware.

Ci sono tuttavia situazioni in cui l’indirizzo IP viene comunicato in modo diretto. Per esempio, il browser lo rivela alla pagina che state visitando: in questo modo servizi come Netflix o YouTube “sanno” dove siete, e possono bloccare la riproduzione di certi contenuti. E infatti molti consumatori usano una delle migliori VPN per aggirare il problema e vedere contenuti che altrimenti non sarebbero accessibili.

Immagine di copertina: mehaniq