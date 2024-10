In Cina le auto elettriche e PHEV valgono il 53% del mercato. E in Europa?

I veicoli elettrici e ibridi plug-in hanno dominato il mercato automobilistico cinese per il terzo mese consecutivo, raggiungendo una quota di mercato del 53,3% a settembre 2024. Secondo i dati della China Passenger Car Association, le vendite di BEV e PHEV hanno toccato 1,123 milioni di unità, con un aumento del 50,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Questo trend evidenzia una rapida transizione verso la mobilità elettrica in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo. Mentre il settore delle auto elettriche e ibride plug-in cresce a ritmi sostenuti, il mercato complessivo mostra una ripresa più moderata, con 2,109 milioni di auto immatricolate a settembre (+4,5% anno su anno).

I brand premium resistono nel segmento dei veicoli con motore endotermico, con una quota di mercato del 66,5% per i modelli tradizionali. Tuttavia, la tendenza generale vede una netta preferenza dei consumatori cinesi per le auto elettriche e ibride plug-in.

Il dominio dei costruttori locali

Nel settore dei veicoli elettrici e ibridi plug-in, i costruttori cinesi continuano a rafforzare la loro posizione. A settembre, i marchi locali hanno rappresentato il 73% del mercato dei New Energy Vehicles (NEV), con un aumento di 1 punto percentuale rispetto all'anno precedente.

Al contrario, le joint venture che coinvolgono marchi europei hanno visto un calo della loro quota di mercato, arrivando a controllare solo il 3,4% del settore NEV, con una diminuzione di 2,3 punti percentuali rispetto a settembre 2023. Questo suggerisce che molti modelli stranieri faticano a competere con le alternative cinesi in termini di prezzo e posizionamento sul mercato.

Tesla, d'altra parte, ha registrato un leggero aumento della sua quota di mercato, raggiungendo il 6,4% con un incremento dello 0,6%. Questi dati confermano la rapida evoluzione del mercato automobilistico cinese verso la mobilità elettrica, con i costruttori locali in prima linea nella transizione energetica del settore.

LA SITUAZIONE IN EUROPA

L’adozione di veicoli elettrici in Europa ha visto una crescita significativa nel 2024, con una quota complessiva di mercato che si attesta intorno al 21%, di cui il 14% è rappresentato dai veicoli elettrici a batteria (BEV) e il 7% dai veicoli ibridi plug-in (PHEV). Tuttavia, la penetrazione di questi veicoli varia notevolmente tra i diversi Paesi europei. Ad esempio, in Norvegia, quasi il 98% del mercato è costituito da veicoli elettrificati, mentre in paesi come la Svezia e il Regno Unito, rispettivamente il 65% e il 29% delle nuove immatricolazioni riguarda veicoli elettrici.

Altri mercati, come quello italiano e spagnolo, mostrano una transizione più lenta, con quote di mercato per i BEV che raggiungono solo il 5,2% in Italia e il 10,8% in Spagna. Questi dati evidenziano come l’infrastruttura di ricarica, gli incentivi governativi e l'accessibilità dei modelli elettrici giocano un ruolo cruciale nel determinare il ritmo della transizione verso una mobilità più sostenibile nei diversi Paesi​