Questa sarà la prima BYD prodotta in Europa (e sfiderà Tesla Model Y)

La casa automobilistica cinese BYD ha presentato il nuovo SUV elettrico Sealion 7, con l'obiettivo di sfidare il dominio di Tesla Model Y nel mercato europeo. Il veicolo, che sarà disponibile in Europa entro la fine del 2025, è uno dei sei nuovi modelli elettrici che BYD intende lanciare nel continente.

Il Sealion 7 si posiziona come alternativa più spaziosa e pratica alla berlina elettrica BYD Seal, già presente in molti mercati europei. Le dimensioni del nuovo SUV superano leggermente quelle del Model Y di Tesla, con un passo più lungo di 40 mm e una lunghezza complessiva maggiore di 80 mm. Il design esterno richiama quello della Seal, assomigliando più a una grande hatchback che a un SUV tradizionale.

Il Sealion 7 è la risposta di BYD alla supremazia di Tesla nel segmento dei SUV elettrici.

All'interno, la Sealion 7 presenta un layout simile alla versione aggiornata della Seal venduta in Cina. Spicca uno schermo centrale da 15,6 pollici rotante, che può essere orientato sia in verticale che in orizzontale. A differenza del Model Y, il SUV di BYD mantiene anche numerosi controlli fisici.

Gli interni si distinguono per la qualità dei materiali, con sedili rivestiti in pelle Nappa trapuntata e pelle vegana che copre l'80% delle superfici. Una caratteristica esclusiva rispetto al Model Y è la presenza di una copertura elettrica per il tetto panoramico in vetro.

Batterie e prestazioni

la Sealion 7 sarà equipaggiata con batterie al litio ferro fosfato (LFP) di tipo Blade. La versione con batteria più capiente avrà una capacità lorda di 91,3 kWh, di cui 82,5 kWh utilizzabili, garantendo un'autonomia di 550 km secondo il ciclo WLTP europeo. È prevista anche una versione con batteria standard da 71,8 kWh.

Per quanto riguarda le prestazioni, la configurazione top di gamma del Sealion 7 dovrebbe disporre di due motori elettrici per una potenza combinata di 523 cavalli, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e una velocità massima di 214 km/h.

La ricarica rapida in corrente continua supporta una potenza massima di 230 kW, permettendo di passare dal 30% all'80% di carica in 25 minuti.

Produzione e distribuzione

Inizialmente, la Sealion 7 sarà prodotta in Cina per il mercato europeo. Tuttavia, BYD prevede di avviare la produzione anche nel suo nuovo stabilimento in Ungheria entro la fine del 2025. Questa mossa permetterà all'azienda di evitare i dazi sulle importazioni di veicoli cinesi che l'Unione Europea introdurrà a partire da novembre.

Le prime consegne della Sealion 7 in Europa sono previste per questo mese, ma i veicoli saranno soggetti a una tassazione aggiuntiva del 17,1% oltre al 10% già applicato sui veicoli BYD importati.

Con il lancio del Sealion 7, BYD dimostra la sua determinazione a competere direttamente con Tesla nel segmento dei SUV elettrici di fascia media, puntando su design, tecnologia e prestazioni per conquistare una fetta significativa del mercato europeo.