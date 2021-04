In Irlanda il primo parco eolico offshore dell’Atlantico

In linea con l’ambizione di raggiungere le emissioni zero entro il 2050, l’Electricity Supply Board, compagnia elettrica che opera nel territorio irlandese, ha annunciato di voler trasformare la propria centrale a carbone di Moneypoint. Nell’ambito del nuovo programma, il sito Moneypoint di ESB, nella contea di Clare, sarà pertanto trasformato in un hub di energia verde, aiutando l’Irlanda a diventare un leader nella produzione di energia verde.

Non a caso, il cosiddetto Green Atlantic @ Moneypoint è un programma di investimenti destinati al prossimo decennio, che non potrà che diventare una grande opportunità per nuovi posti di lavoro. Il parco eolico offshore galleggiante di ben 1.400 MW sarà sviluppato al largo delle contee di Clare e Kerry da ESB e dai partner della joint venture Equinor, leader mondiale nella tecnologia eolica galleggiante. Una volta completato, il parco eolico sarà in grado di alimentare più di 1,6 milioni di case in Irlanda.

La strategia per un futuro migliore è ancorata alla nostra ambizione di guidare la transizione verso un futuro energetico a basse emissioni di carbonio, alimentato da elettricità pulita. La trasformazione di Moneypoint in un hub di energia verde sarà un passo importante per raggiungere questo obiettivo e porterà enormi vantaggi al Mid-West e oltre. Abbiamo da tempo mostrato la nostra intenzione di smettere di bruciare carbone a Moneypoint. Oggi stiamo svelando i piani per un Moneypoint reinventato, che non solo creerà centinaia di posti di lavoro, ma aiuterà anche l’Irlanda a raggiungere i suoi obiettivi climatici e mantenere forniture sicure di elettricità in futuro, ha dichiarato Pat O’Doherty, CEO di ESB.

Nel dettaglio, Moneypoint diventerà un centro per la costruzione e l’assemblaggio di turbine eoliche galleggianti. A lungo termine, lo sviluppo di Moneypoint, sosterrà inevitabilmente piani più ampi del porto di Shannon Foynes e, lavorando con le parti interessate locali, contribuirà a rendere l’estuario dello Shannon un punto focale per l’industria eolica offshore in Europa. È dunque chiaro che i piani di ESB includono investimenti in un impianto di produzione, stoccaggio e generazione di idrogeno verde. Quest’ultimo, carburante pulito e a zero emissioni di CO2, sarà prodotto da energia rinnovabile e utilizzato per la generazione di energia e per aiutare a decarbonizzare un’ampia gamma di industrie come quella farmaceutica, elettronica e della produzione di cemento.