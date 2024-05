Incentivi auto 2024: come funziona l'ISEE e come si calcola

I nuovi incentivi auto per il 2024 sono stati avviati, e le nuove tabelle ora considerano anche l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che è il documento utilizzato per valutare la condizione economica del nucleo familiare.

In dettaglio, l'ecobonus 2024 offre sconti aumentati del 25% - fino a un massimo di 13.750 euro per le auto con emissioni comprese tra 0 e 20 g/km - se l'ISEE dell'acquirente è inferiore a 30.000 euro.

Si tratta di un incentivo significativo che, ad esempio, permetterebbe di acquistare una Tesla Model 3 per circa 27.000 euro o una Dacia Spring a poco più di 4.000 euro, in caso di rottamazione di veicoli molto vecchi (Euro 0, 1 o 2).

Vediamo ora come calcolare l'ISEE necessario da presentare in concessionaria per beneficiare degli incentivi auto 2024.

Che cos'è l'ISEE

Come anticipato, l'ISEE - riportando la definizione dell'Agenzia delle Entrate - è "l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata".

Questo indicatore viene utilizzato da chi può beneficiare di sconti particolari, tra cui gli incentivi auto 2024. È importante sottolineare che l'ISEE si basa sulla situazione economica dei due anni precedenti al calcolo, quindi un ISEE richiesto nel 2024 si riferirà al biennio 2022-2023.

Incentivi auto e ISEE

Prima di continuare con le nozioni e procedure dedicate all'ISEE è bene ricordare dettagliatamente cosa sono gli incentivi auto e quanto questo valore possa modificare lo sconto governativo.

Il governo italiano ha introdotto una serie di nuovi incentivi per l'acquisto di automobili, con l'obiettivo di favorire il rinnovamento del parco auto nazionale, promuovere la mobilità sostenibile e ridurre l'impatto ambientale. Questi incentivi rappresentano una componente cruciale delle politiche pubbliche volte a incentivare l'adozione di veicoli a basse emissioni, quali auto elettriche e ibride, contribuendo in tal modo alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria.

L'importanza di questi incentivi risiede nella loro capacità di rendere più accessibili economicamente veicoli ecologici a una vasta gamma di cittadini. Infatti, uno dei principali ostacoli alla diffusione delle auto elettriche e ibride è il loro costo iniziale più elevato rispetto ai veicoli tradizionali a combustione interna. Attraverso sussidi, detrazioni fiscali e contributi economici, il governo mira a colmare questo divario, incoraggiando i consumatori a fare scelte più sostenibili.

Un aspetto fondamentale di questa nuova serie di incentivi è il ruolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), un parametro che misura la situazione economica delle famiglie italiane. L'ISEE viene utilizzato per determinare l'accesso e l'entità degli incentivi, garantendo che le agevolazioni siano distribuite in modo mirato, privilegiando le famiglie a basso e medio reddito. In questo modo, il governo non solo promuove la sostenibilità ambientale, ma anche l'equità sociale, rendendo la transizione verso una mobilità più verde un'opportunità inclusiva per tutta la popolazione.

Senza sconti ISEE

0-20 g/km* 21-60 g/km** 61-135 g/km** Senza rottamazione 6.000 euro 4.000 euro - Rottamazione Euro 0, 1, 2 11.000 euro 8.000 euro 3.000 euro Rottamazione Euro 3 10.000 euro 6.000 euro 2.000 euro Rottamazione Euro 4 9.000 euro 5.500 euro 1.500 euro Rottamazione Euro 5 - - -

Con sconti ISEE

0-20 g/km - ISEE <30.000 euro* 21-60 g/km - ISEE <30.000 euro** Senza rottamazione 7.500 euro 5.000 euro Rottamazione Euro 0, 1, 2 13.750 euro 10.000 euro Rottamazione Euro 3 12.500 euro 7.500 euro Rottamazione Euro 4 11.250 euro 6.750 euro Rottamazione Euro 5 8.000 euro 5.000 euro

*: con un importo massimo di 42.700 euro

**: con un importo massimo di 54.900 euro

ISEE: come simularlo online

Prima di richiedere l'attestazione ISEE ufficiale, è possibile effettuare una simulazione online per verificare preliminarmente se si possiedono i requisiti necessari per accedere agli incentivi.

La procedura è molto semplice e non richiede alcuna registrazione. Basta accedere alla pagina dedicata sul sito dell'INPS e compilare in modo anonimo un questionario. Questo questionario richiede informazioni sulla composizione del nucleo familiare, sull'abitazione, sul patrimonio immobiliare e mobiliare (inclusa l'auto), e ovviamente sul reddito. Una volta inseriti i dati, è sufficiente cliccare su "Simula ISEE" per ottenere un valore indicativo.

ISEE: come certificare il valore

Il modo più semplice per ottenere l'attestazione ISEE è utilizzare la modalità cosiddetta DSU precompilata, dove DSU sta per Dichiarazione Sostitutiva Unica. Questa procedura guidata, disponibile sul sito dell'INPS in questa pagina, combina i dati autodichiarati con quelli presenti nei database della pubblica amministrazione.

Il principale vantaggio di questa modalità è pratico: non sarà necessario recuperare manualmente i dati patrimoniali e si eviteranno errori di trascrizione involontari.

Per procedere bisogna avere accesso a uno di questi strumenti di identificazione:

SPID

Carta d’Identità Elettronica con PIN e lettore NFC o sensore su smartphone e tablet

CNS o Tessera Sanitaria abilitata come Carta Nazionale dei Servizi con codice PIN e lettore RFID

ISEE e CAF: l'aiuto per i non esperti

Se utilizzando i moduli online c'è il timore di commettere qualche errore involontario, è sempre possibile rivolgersi a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale). Anche in questo caso sono necessari tutti i documenti richiesti in precedenza per la compilazione della DSU e l'ottenimento dell'ISEE.

Domande e risposte

Che cos'è l'ISEE L'ISEE è "l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata".

A cosa serve l'ISEE? L'ISEE serve per poter accedere a specifiche agevolazioni, come ad esempio a scontistiche più cospicue in materia di incentivi auto.

Quanto è importante l'ISEE per gli incentivi auto? Se si ha un ISEE inferiore a 30.000 euro, questo indicatore può diventare molto utile in quanto può aumentare sensibilmente gli sconti.

Qual è lo sconto massimo che posso avere se rispetto i requisiti? Fino a 13.750 euro se l'ISEE rispetta i requisiti ed è possibile rottamare un'auto Euro 0-1-2.