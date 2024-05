Quanto costa Dacia Spring (2024) con i nuovi incentivi?

Dacia Spring, a distanza di qualche anno dalla prima versione, si rinnova e rappresentando un'importante innovazione nel settore automobilistico, offrendo una soluzione elettrica accessibile e versatile. Questo modello compatto si distingue per il design moderno e le sue caratteristiche eco-friendly, rendendolo ideale per la guida urbana.

Equipaggiata con una batteria che garantisce un'autonomia di oltre 200 km nel ciclo WLTP e una ricarica rapida, Spring combina efficienza e praticità. Grazie al suo prezzo competitivo, Dacia mira a democratizzare l'auto elettrica, rendendola una scelta attraente per un ampio pubblico.

Dacia Spring è disponibile con due step di potenza e quattro allestimenti, più in dettaglio:

Dacia Spring 2024 Autonomia* Prezzo Expression (45cv) 225 km 17.900 € Expression (65cv) 228 km 18.900 € Extreme (65cv) 228 km 19.900 € Business (45cv) 225 km 19.200 € Business (65cv) 228 km 20.200 € Cargo (45cv) 225 km 18.900 € Cargo (65cv) 228 km 19.900 €

*Tra la versione da 45 e 65 cavalli non ci sono reali differenze nel ciclo WLTP in termini di percorrenza; chi predilige la variante più potente avrà a disposizione uno spunto superiore, maggiore coppia e la possibilità di caricare in DC a 30 kW (AC rimane a 7 kW per entrambi i modelli).

Considerato il tetto di spesa massimo, per la fascia di emissioni 0-20 g/km di CO2, di 42.700 euro entrambi i modelli e soprattutto tutti gli allestimenti o combinazioni di essi sono compatibili.

Incentivi auto, gli sconti per le elettriche

Il recente programma di incentivi presenta una gamma diversificata di offerte per ogni categoria di emissione. Questo significa che anche coloro che non sono interessati ad acquistare un'auto elettrica o ibrida possono beneficiare di uno sconto. Tuttavia, i vantaggi più significativi sono riservati a chi sceglie di passare a un veicolo elettrico. In dettaglio, il programma segue queste direttive:

Incentivi per auto elettrica maggio 2024 Emissioni CO2 0-20 g/km Sconto con rottamazione fino a 13.750 € Sconto senza rottamazione fino a 7.500 € Riservato a Persone fisiche, imprese di noleggio e car sharing Limite di spesa 35.000 euro (esclusi Iva, Ipt e messa su strada)

[42.700 € con Iva] Mantenimento auto futura - Almeno 12 mesi per persone fisiche e imprese di noleggio

- Almeno 24 mesi per car sharing Caratterische da rispettare - Categoria M1

- Intestata da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi

- Omologata alle classi ambientali Euro 0-4

⁠Quanto costa Dacia Spring con i nuovi incentivi?

Il nuovo programma di incentivi auto propone sconti differenziati basati su diversi fattori: la presenza di un veicolo da rottamare, la classificazione di quest'ultimo e il rispetto di un limite ISEE fissato a 30.000 euro.

In altre parole, rottamando ad esempio una vettura Euro 0-1-2 si può acquistare Dacia Spring rispettivamente a: 6.900 euro (ISEE >30.000 euro) oppure 4.150 euro (ISEE <30.000 euro). Più in dettaglio: