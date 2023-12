Incentivi auto 2024, fino a 14 mila euro: come ottenerli (se verranno approvati)

Numerose indiscrezioni sugli incentivi per l'acquisto delle auto nel 2024 sono stati divulgate, con dettagli che indicano somme fino a 13.750 euro per chi opterà per un nuovo veicolo durante l'anno.

Questi bonus non riguarderanno solamente le auto elettriche ma includeranno anche le ibride plug-in e le tradizionali, a condizione che siano a basse emissioni inquinanti.

L'anno nuovo porta con sé nuovi incentivi per coloro che prevedono l'acquisto di un'auto nell'anno successivo. Queste agevolazioni previste per il 2024, se verranno confermate, riguarderanno non solo le auto elettriche, ma si estenderanno anche alle ibride plug-in e ai veicoli termici, naturalmente con incentivi differenziati in base alla tipologia di veicolo.

L'obiettivo principale è incentivare il rinnovo del parco auto nazionale, ritenuto uno dei più vecchi in Europa con 11 milioni di veicoli Euro 0-1-2. Inoltre, il governo mira a sostenere le famiglie con minori redditi e, secondo le dichiarazioni del ministro Urso, a promuovere l'acquisto di automobili prodotte in Italia.

Per quanto riguarda le auto elettriche, i clienti potrebbero ricevere incentivi tra i 6.000 e i 13.750 euro a seconda del proprio reddito ISEE e del tipo di auto rottamata, con un limite massimo di prezzo per il veicolo.

Per le ibride plug-in con emissioni comprese tra 21 e 60 g/km di CO2, gli incentivi varieranno da 4.000 a 10.000 euro, sempre considerando l'ISEE e la rottamazione di un'auto usata.

Inoltre, sono previsti incentivi per le auto tradizionali con emissioni tra 61 e 135 g/km di CO2, con un massimo di 3.000 euro per la rottamazione di un veicolo che rientra nella fascia che va da Euro 0 a Euro 2, ma con somme molto più basse rispetto alle altre categorie e senza alcun bonus significativo per chi possiede un ISEE inferiore a 30.000 euro e non rottama un'auto usata.

Indubbiamente una notizia interessante, ma che come vi abbiamo anticipato in apertura, necessita ancora di venire confermata.