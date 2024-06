Incentivi auto per le elettriche sono davvero finiti? Forse no a causa di un errore

Sembra che le cose siano andate diversamente da quanto ci si aspettava per i nuovi incentivi auto. I fondi destinati alle auto elettriche, quelle con emissioni di CO2 inferiori a 20 g/km, sono già esauriti (come riportato ieri), mentre quelli per le auto termiche sono ancora disponibili.

Attualmente, sul sito del ministero, ci sono solo 1.172 euro rimasti per le auto con CO2 compresa tra 0 e 20 g/km, una cifra molto inferiore rispetto a quanto previsto per le auto elettriche. È un'occasione persa per chi sperava di beneficiare degli incentivi per le vetture a batteria.

Mentre per le ibride plug-in (con emissioni tra 21 e 60 g/km) e per le auto termiche (con emissioni tra 61 e 135 g/km) ci sono ancora rispettivamente 118 milioni e 212 milioni di euro disponibili.

Secondo il presidente dell’Unrae, Michele Crisci, sembra esserci stato un errore durante l'apertura della piattaforma per richiedere gli incentivi. Stando a quanto riportato, sembra infatti che manchi una grossa somma di denaro, circa 178,3 milioni di euro, destinata alle auto a bassissime emissioni. Questo errore dovrebbe essere corretto con un'apposita disposizione del governo, ma è necessario che avvenga il prima possibile per evitare ulteriori incertezze nel mercato automobilistico. Speriamo che questa situazione si risolva presto e che i fondi tornino disponibili per chi ha aspettato a lungo l'entrata in vigore del nuovo ecobonus.