Boom di richieste per le elettriche con gli incentivi: resta il 30% del bonus

Gli incentivi auto rappresentano una leva cruciale per il rinnovo del parco circolante e per favorire l'acquisto di veicoli elettrici a prezzi più accessibili. Questi incentivi, sotto forma di sussidi diretti, sgravi fiscali o agevolazioni per la rottamazione dei veicoli obsoleti, permettono ai consumatori di accedere a modelli più moderni e meno inquinanti. L'obiettivo principale è ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell'aria, contribuendo così a contrastare il cambiamento climatico e a tutelare la salute pubblica.

Non è una novità, gli incentivi sono particolarmente efficaci nell'accelerare la transizione verso l'elettrico, un settore in rapida espansione ma ancora caratterizzato da costi iniziali elevati. Sostenere economicamente chi sceglie un'auto elettrica rende questi veicoli più competitivi rispetto ai tradizionali modelli a combustione interna, aumentando la loro diffusione e favorendo lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica.

Il governo, a questo proposito, in data odierna ha dato il via al nuovo pacchetto di incentivi auto 2024 che prevede i seguenti sconti:

Senza sconti ISEE

0-20 g/km* 21-60 g/km** 61-135 g/km** Senza rottamazione 6.000 euro 4.000 euro - Rottamazione Euro 0, 1, 2 11.000 euro 8.000 euro 3.000 euro Rottamazione Euro 3 10.000 euro 6.000 euro 2.000 euro Rottamazione Euro 4 9.000 euro 5.500 euro 1.500 euro Rottamazione Euro 5 - - -

0-20 g/km - ISEE <30.000 euro* 21-60 g/km - ISEE <30.000 euro** Senza rottamazione 7.500 euro 5.000 euro Rottamazione Euro 0, 1, 2 13.750 euro 10.000 euro Rottamazione Euro 3 12.500 euro 7.500 euro Rottamazione Euro 4 11.250 euro 6.750 euro Rottamazione Euro 5 8.000 euro 5.000 euro

*: con un importo massimo di 42.700 euro

**: con un importo massimo di 54.900 euro

Auto usate

0-20 g/km* 21-60 g/km** 61-135 g/km*** Senza rottamazione 6.000 € 4.000 € - Senza rottamazione - ISEE <30.000 euro 7.500 € 5.000 € -

A distanza di poche ore dall'apertura del portale, il tesoretto dedicato alle elettriche è già crollato; dei 240 milioni di euro riservati a chi acquista un'auto con emissioni basse (comprese tra 0 e 20 g/km di CO2) ne sono rimasti circa 77. Come? Semplice, sebbene oggi possa sembrare un click-day, in verità gli incentivi sono stati pubblicati già lo scorso 25 maggio, giorno in cui i concessionari hanno potuto ricevere già le prime richieste.

Con questo ritmo, non è difficile pensare che già nell'arco delle prossime 24 o 48 ore il bonus possa essere già esaurito.

Discorso differente per le ibride che ricadono nella fascia 21-60 g/km CO2 e per le endotermiche dell'ultima fascia 61-135 g/km CO2. In questi due casi, infatti, il consumo del tesoretto è differente; mentre nel primo non ci sono particolari variazioni (dei 140M stanziati ne restano ancora 120), il secondo ha registrato un consumo di oltre il 50% (da 402M a 217M).