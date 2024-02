Incentivi auto, tutti i bonus regionali per risparmiare di più

Se state pensando di acquistare un'auto nuova, potreste essere fortunati e godere di sconti sostanziosi. Oltre agli incentivi statali, molte Regioni, Province autonome e Comuni offrono bonus locali per incentivare l'acquisto di veicoli più recenti, contribuendo così a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la sicurezza stradale.

Nonostante questa ottima novità, ci sono ancora diverse sfide a riguardo. Prima di tutto, manca un portale online istituzionale che raccolga tutti i provvedimenti a livello locale, rendendo difficile per i cittadini orientarsi. Attualmente, l'unica opzione è consultare i siti web delle rispettive istituzioni di appartenenza. Inoltre, bisogna destreggiarsi nel linguaggio burocratico dei bandi locali, spesso ricchi di dettagli e cavilli, e verificare se i fondi ancora esistano e se l'iniziativa sia ancora attiva.

Se riuscite a superare tutto non dimenticatevi che oltre agli sconti statali e locali, potete sempre trattare con la concessionaria per ottenere ulteriori vantaggi.

La Provincia autonoma di Bolzano offre generosi incentivi per i privati che acquistano un'auto nuova a basso impatto ambientale. In particolare, è previsto un contributo di 2.000 euro per l'acquisto di vetture completamente elettriche o a idrogeno. Per le ibride plug-in con emissioni di CO2 entro 70 g/km, il contributo è di 1.000 euro.

Nel cuore delle Dolomiti, la Provincia autonoma di Trento sta facendo passi da gigante verso la mobilità sostenibile. Con incentivi fino a 3.000 euro, i residenti hanno ora un motivo in più per abbandonare i vecchi modelli di auto a benzina o diesel a favore di veicoli elettrici. Per chi è pronto a dire addio alla propria vecchia auto Euro 0-5, l'opportunità è ora più allettante che mai: rottamandola e acquistando un'auto elettrica contemporaneamente, si può beneficiare di un contributo di 3.000 euro. Anche chi possiede un'auto a benzina Euro 4 o 5 o a gasolio Euro 5 può godere di uno sconto di 2.000 euro sul prezzo di un'auto elettrica, a condizione di sostituirla in concomitanza.

Una nuova iniziativa della giunta regionale del Veneto sta aprendo la strada a un futuro più verde e sostenibile per i suoi cittadini. La delibera 1189/2023 ha recentemente approvato un bando mirato ai privati, offrendo contributi che vanno da 2.000 a 8.400 euro per l'acquisto di auto a basso impatto ambientale, in cambio della rottamazione di veicoli molto inquinanti.

Il Comune di Firenze ha lanciato un nuovo bando destinato a promuovere l'adozione di veicoli ecologici a basso impatto ambientale, confermando il suo impegno verso la sostenibilità ambientale. Il bando è aperto a tutti i cittadini con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) pari o inferiore a 50.000 euro, offrendo loro un contributo fino a 5.000 euro per l'acquisto di veicoli ecologici.

Niente bonus, almeno per il momento, per la Lombardia e il Lazio che, a differenza degli anni passati, non hanno confermato alcuna iniziativa.