Il CEO del gruppo Ineos, Jim Ratcliffe, ha confermato le intenzioni di allargare la propria gamma di prodotti commercializzando un fuoristrada più compatto e dotato dell’alimentazione elettrica. Per chi non conoscesse ancora Ineos, si tratta di un brand inglese che di recente ha svelato Grenadier ossia un fuoristrada ispirato al Defender con telaio a longheroni ed assali rigidi, dedicato agli amanti dell’offroad duro e puro.

Mentre Grenadier, in commercio anche in Italia da metà maggio, i dettagli sono più che chiari, della nuova variante elettrica e compatta ci sono solo alcune informazioni. Utilizzerà una piattaforma completamente rinnovata ma manterrà le elevate doti dinamiche del “fratellone”. La nuova soluzione, considerata i presupposti, facilmente reincarnerà Defender 90 solo utilizzando un sistema a batteria. Sarà costruita insieme alle versioni civili e commerciali del Grenadier nello stabilimento Ineos di Hambach, in Francia, ma l’azienda non ha ancora fornito un calendario previsto per la sua introduzione sul mercato.

Con il Grenadier posizionato come rivale di Land Rover Defender 110, Jeep Wrangler e Mercedes Classe G, la versione più compatta potrebbe sfidare direttamente Suzuki Jimny sebbene il sistema propulsivo sia completamente differente. Nonostante l’intenzione di sviluppare un modello a batteria, il produttore ha precisato che non interromperà la produzione di veicoli più tradizionali a combustione e a idrogeno. Lavorando in collaborazione con Hyundai, che attualmente propone la Nexo (qui la nostra prova) e ha piani audaci per espandere la sua offerta commerciale di idrogeno nei prossimi anni, Ineos sta sviluppando un Grenadier alimentato a idrogeno capace di affrontare qualsiasi ostacolo.