La nuova Hyundai Ioniq 5 N è stata ufficialmente presentata al Goodwood Festival of Speed, mostrando così per la prima volta le reali caratteristiche di questo tanto atteso modello che si inserisce nella gamma più prestazionale “N”.

Si tratta di un SUV elettrico ad alte prestazioni che sviluppa 600 cavalli (650 nella modalità boost) e 770 Nm di coppia. Il modello è basato sulla piattaforma E-GMP della Hyundai, ma ha una batteria più grande da 84 kWh e un sistema di trazione integrale. Tra le novità, oltre ad un sistema di personalizzazione delle prestazioni avanzato e aggiornato, una trasmissione artificiale (che nei primi video ci ricorda quella di 2electron) che simula la presenza di un vero cambio con relativo numero di giri. Una soluzione curiosa, ma che potrebbe essere apprezzata dai più nostalgici; naturalmente, come le più recenti elettriche sportive anche Ioniq 5 N vanta un sound generator per fornire al conducente un’esperienza di guida più coinvolgente.

I numeri della nuova Hyundai Ioniq 5 N sono davvero interessanti. Lo scatto da 0 a 100 km/h è in appena 3,4 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 250 km/h. La piattaforma intorno alla quale è sviluppata la vettura è l’ormai ben nota E-GMP con architettura a 800 Volt, che permette di ricaricare fino ad una potenza massima di 350 kW. Questo significa che è possibile passare dal 10 all’80% di carica in soli 18 minuti.

Le novità non si fermano alla tecnica, anche il look di Ioniq 5 N beneficia di un aggiornamento a 360 gradi. Esternamente il modello è più basso, più largo e più aggressivo; la carrozzeria è stata ridisegnata e presenta un nuovo paraurti anteriore con prese d’aria più grandi e un nuovo spoiler posteriore. L’abitacolo è stato rifinito con nuovi sedili e un volante specifico per la gamma N. Il sistema di infotainment è stato aggiornato con nuove funzioni e temi grafici.

Ioniq 5 N farà compagnia, nella gamma N, a i20 N, i30 N e Kona N; vetture alimentate da propulsori a benzina che crediamo possano sparire quanto prima dalla gamma. Hyundai Ioniq 5 N arriverà nelle concessionarie nel corso del 2024. Il prezzo non è stato ancora comunicato, ma si stima che sarà leggermente superiore a quello dell’allestimento top di gamma della Ioniq 5, che attualmente viene proposto a 62.450 euro. Con Ioniq 5 N, il marchio svela la sua vettura più potente di sempre; resta da capire se, un’eventuale Ioniq 6 N riuscirà a battere questo primato.