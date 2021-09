Iveco E-Way, 543 km di autonomia con una ricarica

L’autobus Iveco E-Way, in dotazione all’azienda di trasporti Verkerhrsbetriebe Bachstein, è riuscito a percorrere 543 km in 48 ore con una singola ricarica. Non a caso, la società Iveco – specializzata nella produzione di veicoli industriali e autobus – sta portando avanti i suoi investimenti nello sviluppo e nella sostenibilità della propria gamma di veicoli, prestando particolare attenzione anche ai mezzi di trasporto passeggeri a zero emissioni. Grazie ai chilometri che il mezzo è riuscito a percorrere in 48 ore senza dover effettuare la ricarica, l’ente TÜV Nord ha certificato i numeri da record.

L’Iveco E-way ha infatti ottenuto numeri da record grazie all’efficienza del gruppo batterie da 350 kWh, riuscendo a concludere il tragitto con un’ulteriore 3% di carica residua.

Realizzato nel centro di eccellenza per l’elettromobilità di Heuliez, costruttore di autobus francese controllato da CNH Industrial, a Rorthais, l’autobus Iveco E-way è disponibile nelle dimensioni di 9,5, 12 e 18 metri e può essere alimentato da tre differenti opzioni di ricarica, una notturna a bassa velocità, una seconda di tipo rapido con pantografo ed una terza che dà la possibilità di una ricarica mista al fine di soddisfare le specifiche esigenze di autonomia del singolo cliente. Ribadiamo, inoltre, che la stessa società torinese ha dichiarato che il suo autobus a zero emissioni era già riuscito a raggiungere i 527 km di autonomia precedentemente in occasione di una simulazione su circuito.