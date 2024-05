Jeep Avenger elettrica scontata di 6.700€ per il mese di maggio: tutte le promozioni

I B-SUV, veicoli di dimensioni compatte, si confermano i prediletti dal pubblico italiano, con la Jeep Avenger che guida la classifica delle vendite. Questa vettura, appartenente al gruppo Stellantis, si è distinta nel 2024, consolidando il suo primato grazie a caratteristiche come il design innovativo, un prezzo accessibile, e una gamma diversificata di motorizzazioni e allestimenti. Vincitrice al Car of the year 2023, ha registrato 13.184 immatricolazioni nei primi quattro mesi dell'anno, segnando un notevole incremento rispetto alle 2.628 unità dell'anno precedente.

Ad aprile 2024, le vendite della Jeep Avenger hanno raggiunto le 2.586 unità, posizionandosi al terzo posto nella categoria B-SUV dietro a Ford Puma e MG ZS. Questo trend è destinato a migliorare con le nuove promozioni attivate da Jeep per maggio.

La versione base termica dell'Avenger, equipaggiata con un motore 1.2 Turbo da 100 cavalli in allestimento longitude, è proposta a 22.700 euro, rispetto al prezzo di listino di 24.500 euro. Quest'offerta, valida fino al 20 maggio, richiede la stipula di un finanziamento, che include una prima rata di 6.161 euro, seguita da 35 mensilità di 149 euro e una maxi rata finale di 15.708 euro, con la condizione di permuta o rottamazione.(TAN fisso 6,45%, TAEG 8,38%)

Per l'e-Hybrid, sempre con motore 1.2 da 100 cavalli in allestimento longitude, il prezzo promozionale è di 25.600 euro, diminuito dai 26.200 euro di listino. Anche in questo caso, l'offerta prevede un finanziamento con una prima rata di 7.828 euro, rate mensili di 149 euro per 35 mesi, e una maxi rata finale di 17.549 euro, sempre con l'opzione di permuta o rottamazione. (TAN fisso 6,45%, TAEG 8,22%)

La promozione più allettante riguarda la versione Jeep Avenger full electric, offerta a 32.700 euro rispetto ai 39.400 euro di listino, con incluso l'Easy Wallbox. L'offerta tiene conto di un contributo statale di 3.000 euro e prevede un finanziamento con 35 rate da 149 euro, un primo canone da 10.527 euro e una maxi rata finale di 20.878 euro, a fronte della rottamazione. (TAN fisso 3,75%, TAEG 5,08%)

La gamma della Jeep Avenger si amplierà presto con la versione 4xe, dotata di trazione integrale, motore ibrido e cambio automatico, impreziosendo ulteriormente l'offerta del brand.