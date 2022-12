Prende il via ufficiale la carriera della Jeep Avenger. Il nuovo modello entry level di casa Jeep presentato pochi mesi fa, terminata la fase di pre-ordine, è ora ordinabile nelle concessionarie del marchio Jeep. Si tratta, come noto, del primo modello Jeep a zero emissioni ed anche di uno dei primi progetti dei brand FCA che viene realizzato utilizzato una piattaforma, la CMP, ereditata da Stellantis dal gruppo PSA e già importante riferimento del mercato delle quattro ruote in Europa.

Al lancio, la Jeep Avenger arriva sul mercato nell’attesa variante elettrica con motore da 157 CV e 260 Nm che viene supportato da una batteria da 54 kWh per un’autonomia dichiarata di 392 chilometri che salgono a 547 chilometri nel ciclo urbano. Questa versione arriva sul mercato con un prezzo di 39.500 euro andando ad integrare una dotazione particolarmente ricca in cui spiccano i sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, i sensori di parcheggio a 360° e la telecamera posteriore. Per il momento, non sono previste ulteriori varianti per l’elettrica di casa Jeep.

All-new Jeep.. Avenger, the first-ever fully electric Jeep SUV

Per l’Italia, però, la Jeep Avenger arriva in concessionaria anche in una variante termica. Il modello entry level della gamma del SUV compatto di casa Jeep (caratterizzato da una lunghezza di 4,08 metri) può contare su di un motore 1.2 turbo benzina. Si tratta del tre cilindri già utilizzato da diversi altri modelli realizzati su base CMP ed in grado di erogare una potenza massima di 100 CV. Questa variante è ordinabile sul mercato italiano da 26.900 euro con una dotazione di serie completa che include i cerchi in lega da 18 pollici, le luci full LED anteriori e posteriori, la strumentazione digitale con display touch da 10,25 e supporto Android Auto e Apple Car Play.