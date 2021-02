Jeep fa sul serio, svelato il concept di Wrangler elettrico

Durante il Super Bowl è andato in onda uno spot di Jeep, nel quale si pubblicizzava la pagina web “The Road Ahead” che conferma l’intenzione di Jeep di portare quanto prima sul mercato un modello 100% elettrico dell’iconico fuoristrada Wrangler.

Dopo aver portato sul mercato il Wrangler 4xe con alimentazione ibrida plug-in, Jeep si prepara a fare il grande passo nel mondo dell’elettrico, accompagnata da una delle sue auto più rappresentative. Per il momento mostrata in versione concept, la nuova Wrangler BEV sembra però destinata a trasformarsi molto presto in un modello da produzione in serie, per arrivare sul mercato in tempo per competere con altri marchi del mondo del fuoristrada.

Sfortunatamente non abbiamo molte informazioni tecniche su questo progetto; quello che possiamo vedere dalle poche immagini pubblicate sul sito di Jeep, ci parlano di un’auto che sarà dotata di una scatola del cambio di tipo tradizionale e una trasmissione che si occuperà di portare la trazione all’asse anteriore e posteriore, contrariamente a quanto succede di solito sui veicoli elettrici che montano i motori sui rispettivi assi di competenza.

Le differenze estetiche saranno poche, individuabili quasi certamente nella griglia frontale e nei badge di cui l’auto sarà dotata per distinguerla dai modelli con motore termico. Date le importanti dimensioni delle componenti necessarie a realizzare un’auto elettrica, per il momento Jeep si è limitata a mostrare un concept realizzato sulla versione a passo lungo del Wrangler, quella con 4 porte.

Il prossimo 27 marzo si dovrebbe svolgere a Moab, nello Utah, l’annuale ritrovo Easter Jeep Safari, durante il quale è possibile che l’azienda decida di mostrare al mondo i dettagli di questo concept. Inoltre, Jeep entrerà nel dettaglio del progetto che prevede l’installazione di punti di ricarica – supportati da pannelli solari – in alcuni tra i più famosi spot dove si pratica fuoristrada, così da permettere a coloro che acquisteranno la nuova Wrangler elettrica di godersela anche in fuoristrada senza timori sull’autonomia.