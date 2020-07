Jeep Renegade e Compass: ordinabili anche le versioni ibride plug-in

A partire dal 3 luglio sarà possibile ordinare l’intera gamma ibrida plug-in di Jeep. I modelli Renegade e Compass 4xe saranno disponibili con un listino rispettivamente di 38.500 euro e 42.650 euro. Al lancio sono disponibili promozioni con opzioni di finanziamento con rate variabili a partire da 299 euro per Renagade e 369 euro per Compass.

240 Cv e 50 Km di autonomia in elettrica

La struttura ibrida si compone nelle varianti da 190 e 240 Cv: motore 1.3 litri turbo benzina che trasferisce l’energia sull’asse anteriore e un’unità elettrica per l’asse posteriore. La trazione è integrale, per il massimo dell’aderenza in ogni condizione stradale e il cambio è un’automatico a sei marce.

Le batteria sono da 11,4 kWh e permettono di viaggiare a zero emissioni per circa 50 Km e fino a una velocità massima di 130 km/h. La ricarica può avvenire sia attraverso la presa domestica che tramite colonnine pubbliche e easyWallbox e Connected Wallbox fornite da Jeep.

Il sistema di infotelematica UConnect con schermo da 8,4 pollici offre informazioni aggiuntive rispetto ai modelli non ibridi: soprattuto per controllare l’erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica da parte del powertrain. Quattro le modalità di guida disponibili: Electric, Hybrid, Sport ed E-Save. Tra i servizi di connettività, la possibilità di controllare da remoto il livello della batteria e di programmare le ricariche.