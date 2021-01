La Bella Veloce e Capitan Lento: James May ci racconta la Lotus Evija

Il giorno dell’epifania il canale Youtube di Drive Tribe ha pubblicato un video che ha raccolto quasi 2 milioni di visualizzazioni in meno di 10 giorni, nel quale si mostra una delle auto che promette di essere tra le più veloci del pianeta, la Lotus Evija, raccontata da una delle persone famose per essere tra le più lente del pianeta, James May.

Conosciuto dai fan di Top Gear come Captain Slow, James May ci mostra un prototipo da show-room della nuova supercar elettrica sviluppata da Lotus – marchio di proprietà del colosso automotive cinese Geely – permettendoci di ammirare più da vicino le linee sinuose della carrozzeria. La Evija – si pronuncia ‘Evaia’ – sarà la prima Lotus interamente elettrica, e grazie ai 4 motori posizionati sulle ruote, sarà in grado di sprigionare ben 2000 cavalli, per fare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, e da 0 a 300 km/h in meno di 9 secondi: dati pazzeschi, ma che solo in parte ci stupiscono data la grande diffusione delle hypercar elettriche durante il 2020.

Il giornalista britannico, durante il video, si sofferma sulla questione del rumore, sottolineando come ad oggi il rumore di ogni tipologia di motore – specialmente su auto ad alte prestazioni – sia un elemento distintivo e caratteristico, indice di alte prestazioni. Il breve siparietto si chiude con una provocazione: quanto è distante il futuro in cui assoceremo un’auto che fa rumore di motore termico con l’idea di un’auto lenta?

Come vi abbiamo anticipato, purtroppo la Evija mostrata nel video non è altro che un mock-up da showroom, con interni rifiniti e vicini alla versione definitiva, ma priva di qualunque altra dotazione prevista per la versione stradale. Persino il motorino elettrico che apre le portiere non è quello che Lotus impiegherà nella versione finale, vista l’incredibile lentezza con cui ha aperto la portiera della Evija per permettere a James di entrarvi a guardare gli interni.

Scoprite di più della nuova Lotus Evija da 2000 cavalli nel video che vi riportiamo di seguito.