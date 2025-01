La BMW M3 Touring CS raggiunge i 300 km/h

BMW ha ufficialmente presentato la nuova M3 CS Touring, versione ancora più potente e sportiva della sua famosa station wagon ad alte prestazioni. Il debutto è avvenuto con importanti novità estetiche e meccaniche, tra cui un aumento di potenza e un design del frontale completamente rivisto.

La principale novità riguarda il motore 6 cilindri in linea da 3.0 litri, potenziato fino a 550 CV, 20 in più rispetto alla versione Competition. La coppia massima rimane invariata a 650 Nm. Il sistema di trazione integrale M è stato mantenuto, con le modalità 4WD Sport e 2WD, abbinato al cambio automatico a 8 rapporti e al differenziale elettronico posteriore.

Le prestazioni sono migliorate: lo scatto 0-100 km/h avviene in 3,5 secondi (-0,1s), mentre da 0 a 200 km/h il vantaggio sale a 0,7 secondi. La velocità massima aumenta a 300 km/h (+20 km/h).

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Per ottenere questi risultati, gli ingegneri BMW hanno puntato sulla riduzione di peso. Molti componenti sono realizzati in fibra di carbonio, come cofano, splitter anteriore, prese d'aria laterali, specchietti e diffusore posteriore. Nell'abitacolo spiccano i nuovi sedili a guscio in carbonio. Il peso totale scende così a 1.920 kg, 15 kg in meno della versione standard.

La M3 CS Touring monta di serie cerchi da 19" all'anteriore e 20" al posteriore, disponibili in bronzo dorato o nero opaco. Gli pneumatici misurano 275/35 ZR19 e 285/30 ZR20. A richiesta sono disponibili gomme sportive per l'uso in pista.

Il prezzo di listino in Germania è fissato a 152.900 euro, 46.600 euro in più della M3 Touring normale. La presentazione ufficiale avverrà alla 12 Ore di Bathurst 2025, mentre il lancio sul mercato è previsto per marzo 2025. BMW ha annunciato che si tratterà di un'edizione limitata, senza però specificare il numero esatto di esemplari previsti.