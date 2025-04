Ferrari e Hot Wheels siglano la collaborazione dell'anno

La casa di Maranello e Hot Wheels hanno suggellato una nuova collaborazione che porta nelle case degli appassionati riproduzioni fedeli dei bolidi del Cavallino Rampante, combinando il fascino senza tempo dell'automobilismo italiano con la maestria miniaturistica del colosso dei giocattoli. L'annuncio è stato fatto direttamente dal quartier generale Ferrari a Maranello la scorsa settimana, svelando due collezioni distinte che promettono di far brillare gli occhi tanto ai collezionisti quanto ai più giovani appassionati. La partnership segna un momento storico per entrambi i marchi, riportando in auge una collaborazione interrotta da troppo tempo e rispondendo alle richieste di un pubblico affamato di piccole Ferrari da esporre o con cui giocare.

Le due nuove linee - Ferrari Heritage Set e Ferrari Premium Series - offrono un'ampia gamma di modelli che spaziano dalle leggendarie auto da corsa alle più recenti supercar stradali, tutte riprodotte con quella meticolosa attenzione ai dettagli che ha reso celebri entrambi i brand nei rispettivi settori.

Il Ferrari Heritage Set celebra i successi in pista del Cavallino Rampante con un'accoppiata che incarna l'eredità agonistica del marchio: la 312P vincitrice a Le Mans affiancata alla modernissima 499P Modificata, confezionate in un'elegante scatola griffata. La Premium Series si concentra invece sui modelli stradali più recenti e iconici. Secondo quanto dichiarato dalla stessa Ferrari, queste miniature rappresentano un livello superiore rispetto alla linea standard di Hot Wheels e "bilanciano perfettamente l'appeal per i collezionisti con la giocabilità per i più piccoli", come riferito dalla casa italiana a Car and Driver.

In questa collezione premium troviamo singolarmente la 499P Modificata, l'F50 e la LaFerrari. Il pezzo forte dell'intera serie è però una magnifica 250 GTO posizionata sopra un trasportatore Fiat 642 RN2 Bartoletti, un ensemble che evoca immediatamente l'epoca d'oro delle corse automobilistiche. I collezionisti potranno anche mettere le mani su versioni non premium della 365 GTB4 Competizione, della F40 Competizione e della SF90 Stradale.

Ma le sorprese non finiscono qui. Una seconda SF90 Stradale si distingue da tutte le altre: è radiocomandata. Pur mantenendo la stessa scala 1:64 degli altri veicoli della collezione, questo modellino è dotato di un sistema di propulsione a batteria che gli permette di muoversi avanti, indietro, a destra e a sinistra. La caratteristica più interessante è la sua compatibilità con le attuali piste Hot Wheels, che consente di integrare perfettamente questo gioiellino tecnologico nei circuiti già esistenti.

Piccole meraviglie, prezzi accessibili

L'intera collezione presenta un listino prezzi sorprendentemente variegato. Si parte dai 115 euro per il set Ferrari 312P e 499P Modificata, passando per i 11,99 euro del set Ferrari 250 GTO con trasportatore Fiat. I modelli premium individuali (499P Modificata, F50 e LaFerrari) sono proposti a 11,99 dollari ciascuno, mentre le versioni standard della 365 GTB4 Competizione, F40 Competizione e SF90 Stradale costano appena 2,79 euro, rendendo il collezionismo Ferrari accessibile praticamente a tutti.

La SF90 Stradale radiocomandata Assetto Fiorano si posiziona a 33,99 euro, un prezzo contenuto considerando la tecnologia incorporata. La disponibilità di questi modellini segue un calendario scaglionato: il Ferrari Heritage Set è già prenotabile su MattelCreations.com, mentre la Premium 499P Modificata arriverà nei negozi a luglio, la LaFerrari a settembre, l'F50 a novembre e la 250 GTO con il trasportatore ad ottobre.